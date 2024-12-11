STROMBERG kommt zurück

20 Jahre nach der ersten Staffel und 10 Jahre nach dem ersten Kinofilm kehrt Christoph Maria Herbst als Bernd Stromberg zurück.

Ihm zur Seite stehen die bekannten Charaktere Ernie (Bjarne Mädel), Ulf (Oliver Wnuk) und Tanja (Diana Staehly). Produziert wird die Fortsetzung von MadeFor Film in Zusammenarbeit mit Prime Video und ProSieben. Mit Ralf Husmann als Drehbuchautor und Arne Feldhusen als Regisseur verspricht der neue Film ein Wiedersehen mit dem kultigen Ensemble.

Der neue Film geht der Frage nach, wie sich Bernd Stromberg und sein Team in einer modernen Arbeitswelt behaupten. Dabei treffen Nostalgie und aktuelle Herausforderungen aufeinander und machen das Wiedersehen zu einer explosiven Mischung aus Humor, Konflikten und Überraschungen, heißt es von den Produzenten.

Zum Inhalt heißt es:

Vor zwanzig Jahren lernte Deutschland Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst) und sein Team von der Schadensregulierung der CAPITOL-Versicherung kennen. Damals gab es noch nichts Veganes in der Kantine, Mobbing war Breitensport im Büro und Bernd Stromberg sagte: „Ich respektiere Frauen. Als Idee…“. Seither hat sich die Arbeitswelt enorm verändert. Bernd Stromberg auch? Ein großes Wiedersehen aller Beteiligter soll Klarheit bringen. Eine aufwendige Reunion der alten Truppe vor laufenden Kameras. Berthold „Ernie“ Heisterkamp (Bjarne Mädel), Tanja und Ulf Steinke (Diana Staehly und Oliver Wnuk), Jennifer Schirrmann (Milena Dreissig) und natürlich Bernd Stromberg, sie alle treffen noch einmal aufeinander. Und wie bei einer klassischen Familienfeier, gibt es auch hier eine einzigartige Mischung aus Nostalgie und Alkohol, aus alten Rechnungen und neuen Vorwürfen. Und so eskaliert das Wiedersehen schnell, und zwar auf eine Art und Weise, mit der keiner der Beteiligten gerechnet hat. „Büro ist Krieg“, hieß es bei Stromberg damals. Heute ist alles noch viel schlimmer…

Die Dreharbeiten beginnen im Frühjahr 2025, der Kinostart ist für Ende 2025 geplant. Anschließend wird der Film auf Prime Video und ProSieben zu sehen sein.