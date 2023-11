Stronghold: Definitive Edition – Neue Version des Strategieklassikers erscheint diese Woche

Das britische Entwicklerstudio Firefly Studios will die Fans zurück in die Welt von Stronghold holen und hat deshalb Mitte Juli die Definitive Edition von Stronghold offiziell angekündigt. Die Fertigstellung des Spiels scheint ohne Probleme verlaufen zu sein, so dass das Spiel ab morgen, den 7. November exklusiv auf der Steam-Plattform für den PC erhältlich ist. Das Spiel ist relativ günstig zu erwerben, der Preis liegt bei etwa 15 Euro.

Stronghold: Ein alter Klassiker auf neuer Basis

Die Definitive Edition ist laut Firefly Studios als Hommage an das Originalspiel gedacht, soll dieses aber durch „technische Verbesserungen“ und „Verbesserungen der Spielbarkeit (Quality-of-Life)“ aufwerten. Außerdem wurden 14 neue Kampagnenmissionen hinzugefügt. Ein neuer Mehrspielermodus und ein Karteneditor sind ebenfalls neu. Auch der Sound des Spiels soll verbessert worden sein.

Die Spielereihe Stronghold gehört zur Kategorie der Echtzeitstrategiespiele und war neben Age of Empires, Command & Conquer, Age of Mythology und StarCraft lange Zeit durchaus ein sehr beliebtes Spiel in der Szene. Neben Age of Empires 2 war Stronghold eines meiner Lieblingsspiele, in das ich unzählige Stunden investiert habe. Aus Nostalgiegründen werde ich mir die Definitive Edition von Stronghold wohl etwas genauer ansehen müssen.

