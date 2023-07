Stronghold: Definitive Edition – Firefly Studios will Fans zurück in die Welt von Stronghold locken

Was haben Age of Empires, Command & Conquer, Age of Mythology, StarCraft und Stronghold gemeinsam? Alle Spiele gehören zur Kategorie Echtzeit-Strategiespiele und eroberten in den letzten Jahrzehnten viele Spielerherzen – auch ich habe viele Stunden in die Age of Empires- und Stronghold-Reihe investiert. Die jüngste Ankündigung aus dem Hause Firefly Studios ist daher bestimmt nicht nur für mich mit großer Freude verbunden.

Altbekannt, aber auf neuer Basis

Das britische Entwicklerstudio mit Sitz in London hat nun offiziell eine aufgehübschte und überarbeitete Version von Stronghold angekündigt. Der in der Gaming-Szene dafür oft verwendete Begriff „Definitive Edition“ trifft dabei auch hier zu.

Firefly Studios spricht von „technischen Verbesserungen“ und „Verbesserungen der Spielbarkeit (Quality-of-Life)“, die von den Spielern in der Vergangenheit gewünscht wurden, will aber den Charme des Originalspiels beibehalten. Vierzehn zusätzliche Kampagnen-Missionen, ein neuer Steam-Multiplayer-Modus und die Unterstützung eines Karteneditors sollen wieder für Langzeitspaß sorgen.

Die Veröffentlichung von Stronghold: Definitive Edition ist für den 7. November geplant. Das Spiel erscheint exklusiv auf der Steam PC-Plattform.

