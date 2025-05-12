Unterhaltung

Suits: Der Neustart ist krachend gescheitert

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Suits La Header

Suits gehört zu den erfolgreichsten und teilweise auch beliebtesten Serien der letzten Jahre und auch hier im Haushalt haben wir die Serie gerne verfolgt. Sie hat zwar gegen Ende nachgelassen, aber ich würde sie bis heute durchaus empfehlen.

Dementsprechend war ich auf Suits LA gespannt, denn NBC wollte den Neustart der Marke und es sollte der Anfang für das Suits-Universum werden. Sollte? Ja, denn nach nur einer Staffel hat NBC die neue Suits-Serie direkt wieder eingestellt.

In Deutschland kann man Suits LA übrigens exklusiv bei MagentaTV schauen, was wir haben, aber da werde ich mir ersparen. Interessant ist auch, dass NBC mit der Nachricht noch nicht einmal das Finale von Suits LA am 5. Juni abgewartet hat.

Rtl Plus

RTL+ bleibt stärkster privater Streamingdienst in Deutschland

RTL Deutschland verzeichnete im April 2025 sowohl im Streaming- als auch im TV-Bereich einen Anstieg des Nutzungsvolumens. Der Streamingdienst RTL+…

9. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tom 💎
    sagt am

    Ich verstehe Formulierungen wie „Neustart“ und „Anfang für das Suits-Universum“ nicht. Wie ich kürzlich schon unter einem Artikel zu diesem Thema kommentiert hatte: Suits LA ist bereits das zweite Spin-Off.

    Auch das erste Spin-Off wurde übrigens nach der ersten Staffel eingestellt.

    Was Suits LA betrifft: Ich finde es immer schade, wenn etwas nach einer Staffel zu Ende ist. Eine Chance hätte ich dem trotzdem gerne gegeben. Für mich ist Magenta TV aber leider ein Ausschlusskriterium.

    Antworten
  2. Stefan K. 🌀
    sagt am

    Suits hat ja gerade wegen dem Zusammenspiel von Harvey und Mike so gut funktioniert, garniert mit den Zwischentönen von Donna und Louis. Hatten wir auch sehr gerne geschaut und ja, die letzten zwei Staffeln hat die Serie merklich nachgelassen, aber nun ja.
    Werde mir den Neustart vermutlich auch nicht geben. Suits hatte seine Zeit und dabei sollte es auch belassen werden.

    Antworten
    1. faceofingo 🌀
      sagt am zu Stefan K. ⇡

      Wir haben Suits auch gerne geschaut. Wir haben auch mehrmals angefangen, aber immer wieder ungefähr an derselben Stelle aufgegeben, wo es nur noch um Rachel und Mike Beziehung ging, wurde es für uns Langweilig…

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Unterhaltung / ...
Weitere Neuigkeiten
Ford zeigt neues Infotainment mit Android
in Mobilität
Gta 6 2026 Header
Datum für GTA 6: Warum man den Chef ignorieren sollte
in Gaming
Chemnitz setzt KI ein, um Sprachbarrieren zu beseitigen
in Dienste
Vw Golf Gti Volkswagen Header
Versicherungswirtschaft deckt auf: Der Schaden-Mythos bei Elektroautos bröckelt
in Mobilität
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW starten Kombi-Angebot für 5,99 Euro im Monat
in News
ING startet Bezahldienst Wero noch im August
in Fintech
Threads
Threads wächst weiter: 400 Millionen Nutzer
in Social
Google zeigt das Top-Flaggschiff der Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple App Store Icon Header
Apple: Es gibt keine Vorurteile im App Store
in News
Opel will „die Grenzen“ von Elektroautos ausloten
in Mobilität