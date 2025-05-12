Suits: Der Neustart ist krachend gescheitert

Suits gehört zu den erfolgreichsten und teilweise auch beliebtesten Serien der letzten Jahre und auch hier im Haushalt haben wir die Serie gerne verfolgt. Sie hat zwar gegen Ende nachgelassen, aber ich würde sie bis heute durchaus empfehlen.

Dementsprechend war ich auf Suits LA gespannt, denn NBC wollte den Neustart der Marke und es sollte der Anfang für das Suits-Universum werden. Sollte? Ja, denn nach nur einer Staffel hat NBC die neue Suits-Serie direkt wieder eingestellt.

In Deutschland kann man Suits LA übrigens exklusiv bei MagentaTV schauen, was wir haben, aber da werde ich mir ersparen. Interessant ist auch, dass NBC mit der Nachricht noch nicht einmal das Finale von Suits LA am 5. Juni abgewartet hat.

