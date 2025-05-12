Suits: Der Neustart ist krachend gescheitert
Suits gehört zu den erfolgreichsten und teilweise auch beliebtesten Serien der letzten Jahre und auch hier im Haushalt haben wir die Serie gerne verfolgt. Sie hat zwar gegen Ende nachgelassen, aber ich würde sie bis heute durchaus empfehlen.
Dementsprechend war ich auf Suits LA gespannt, denn NBC wollte den Neustart der Marke und es sollte der Anfang für das Suits-Universum werden. Sollte? Ja, denn nach nur einer Staffel hat NBC die neue Suits-Serie direkt wieder eingestellt.
In Deutschland kann man Suits LA übrigens exklusiv bei MagentaTV schauen, was wir haben, aber da werde ich mir ersparen. Interessant ist auch, dass NBC mit der Nachricht noch nicht einmal das Finale von Suits LA am 5. Juni abgewartet hat.
Ich verstehe Formulierungen wie „Neustart“ und „Anfang für das Suits-Universum“ nicht. Wie ich kürzlich schon unter einem Artikel zu diesem Thema kommentiert hatte: Suits LA ist bereits das zweite Spin-Off.
Auch das erste Spin-Off wurde übrigens nach der ersten Staffel eingestellt.
Was Suits LA betrifft: Ich finde es immer schade, wenn etwas nach einer Staffel zu Ende ist. Eine Chance hätte ich dem trotzdem gerne gegeben. Für mich ist Magenta TV aber leider ein Ausschlusskriterium.
Suits hat ja gerade wegen dem Zusammenspiel von Harvey und Mike so gut funktioniert, garniert mit den Zwischentönen von Donna und Louis. Hatten wir auch sehr gerne geschaut und ja, die letzten zwei Staffeln hat die Serie merklich nachgelassen, aber nun ja.
Werde mir den Neustart vermutlich auch nicht geben. Suits hatte seine Zeit und dabei sollte es auch belassen werden.
Wir haben Suits auch gerne geschaut. Wir haben auch mehrmals angefangen, aber immer wieder ungefähr an derselben Stelle aufgegeben, wo es nur noch um Rachel und Mike Beziehung ging, wurde es für uns Langweilig…