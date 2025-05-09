RTL+ bleibt stärkster privater Streamingdienst in Deutschland

RTL Deutschland verzeichnete im April 2025 sowohl im Streaming- als auch im TV-Bereich einen Anstieg des Nutzungsvolumens.

Der Streamingdienst RTL+ erreichte insgesamt 51,66 Mio. Nutzungsstunden und war damit insbesondere in den Zielgruppen der 14- bis 49-Jährigen (36,18 Mio. Stunden) und der 14- bis 29-Jährigen (13,66 Mio. Stunden) weiterhin der meistgenutzte Anbieter unter den von der AGF ausgewiesenen Plattformen. Auch bei der kumulierten Nettoreichweite übertraf RTL+ mit 10,11 Mio. zum vierten Mal in Folge die Marke von zehn Millionen Nutzern.

Auch im VoD-Segment schnitt RTL+ besser ab als die Wettbewerber. So lag das Nutzungsvolumen bei den 14- bis 49-Jährigen bei 35,55 Mio. Stunden, während Joyn nur auf 21,30 Mio. Stunden kam. Bei den 14- bis 29-Jährigen betrug der Abstand 13,40 Mio. Stunden zu 8,30 Mio. Stunden. Im Ranking der Programmmarken belegen acht der 15 meistgenutzten Angebote im privaten Bereich RTL-Plätze, darunter „ntv Nachrichten“ an der Spitze.

Auch die TV-Nutzung steigt

Auch im klassischen Fernsehen konnten einige Sender von RTL Deutschland zulegen. So legte RTL beim Gesamtpublikum um 0,2 Prozentpunkte zu und erreichte einen Marktanteil von 8,5 Prozent. VOX erreichte in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 6,1 Prozent (+0,1 Prozentpunkte).

Der Spartensender NITRO kam bei den 15- bis 59-Jährigen auf 2,1 Prozent (+0,1 Prozentpunkte). RTL Up verbesserte sich sowohl im Vergleich zum März 2025 als auch zum April 2024 in mehreren Zielgruppen. Auch ntv konnte in allen Alterssegmenten leichte Marktanteilsgewinne verbuchen. TOGGO erreichte bei den 3- bis 13-Jährigen einen Marktanteil von 18,4 Prozent, ein Plus von 1,3 Prozentpunkten im Vergleich zum März.

Die gesamte Sendergruppe RTL Deutschland erreichte im April beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von 22,1 Prozent, ein Plus von 0,7 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat. Der Abstand zur Sendergruppe ProSiebenSat.1 beträgt in dieser Kategorie 7,3 Prozentpunkte. Bei den 14- bis 59-Jährigen beträgt der Abstand 4,5 Prozentpunkte.

Zu RTL+ →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.