SumUp Pay: 1 % Cashback bei jeder Transaktion

Mit der SumUp Pay Mastercard wird Cashback jetzt attraktiver. Ab sofort gibt es 1 % Cashback auf „alle“ Einkäufe. Allerdings wird diese Rückvergütung auf 10 € pro Monat gedeckelt.

Das Cashback wird separat gesammelt, sodass man den Überblick über den wachsenden Betrag behält. Sobald genug gespart wurde, kann das Guthaben übertragen und eingelöst werden. Wichtig: Um von diesem Angebot profitieren zu können, muss die App auf die aktuellste Version aktualisiert werden.

Die Nutzung der SumUp Pay Mastercard ist denkbar einfach. Die virtuelle Karte kann in Apple Pay oder Google Pay integriert werden, sodass sowohl online als auch kontaktlos bezahlt werden kann. Jede Zahlung wird sofort bestätigt. Für zusätzliche Sicherheit sorgt wie üblich die Verifizierung jeder Transaktion per Touch ID oder Face ID.

Es gibt bei SumUp Pay quasi keine versteckten Kosten. Es gibt keine monatlichen Grundgebühren und auch im Ausland müssen keine unerwarteten Gebühren befürchtet werden. Alle Informationen zum Angebot findet ihr auf der offiziellen Webseite.


