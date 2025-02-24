Surface Go 3: Februar Firmware-Update schließt Sicherheitslücken

Nachdem Microsoft vor knapp einer Woche mit der Veröffentlichung eines Februar Firmware-Updates für das Surface Laptop Studio begonnen hat, folgt nun die dritte Generation des kleinsten Surface-Modells der gesamten Reihe – das Surface Go 3. Das Update legt den Fokus gezielt auf die Sicherheit und schließt diverse Lücken.

February 2025 updates – The following update is available for Surface Go 3 devices running Windows 10, Version 22H2 or greater. Improvements and fixes: Addresses device security vulnerabilities against potential threats.

Addresses security vulnerability related to Dolby advisory CVE-2024-44074 that compromised local privilege.

Bitte habt wie immer etwas Geduld, falls ihr noch keine Benachrichtigung über die interne Updatefunktion von Windows erhalten habt. Das Update wird nach und nach für alle Geräte zur Verfügung stehen.

Das Update kann auch – und das ist meiner Meinung nach in diesem Fall die beste Lösung – manuell von der Microsoft-Website heruntergeladen und installiert werden.