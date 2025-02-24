Firmware und OS

Surface Go 3: Februar Firmware-Update schließt Sicherheitslücken

Autor-Bild
Von
|
Surface Go 3 Mit Typecover Rot
Bildquelle in der Pressemitteilung verlinkt: https://news.microsoft.com/sept-2…

Nachdem Microsoft vor knapp einer Woche mit der Veröffentlichung eines Februar Firmware-Updates für das Surface Laptop Studio begonnen hat, folgt nun die dritte Generation des kleinsten Surface-Modells der gesamten Reihe – das Surface Go 3. Das Update legt den Fokus gezielt auf die Sicherheit und schließt diverse Lücken.

February 2025 updates – The following update is available for Surface Go 3 devices running Windows 10, Version 22H2 or greater.

Improvements and fixes:

  • Addresses device security vulnerabilities against potential threats.
  • Addresses security vulnerability related to Dolby advisory CVE-2024-44074 that compromised local privilege.

Bitte habt wie immer etwas Geduld, falls ihr noch keine Benachrichtigung über die interne Updatefunktion von Windows erhalten habt. Das Update wird nach und nach für alle Geräte zur Verfügung stehen.

Das Update kann auch – und das ist meiner Meinung nach in diesem Fall die beste Lösung – manuell von der Microsoft-Website heruntergeladen und installiert werden.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Surface Go 3: Februar Firmware-Update schließt Sicherheitslücken
Weitere Neuigkeiten
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität