Surface Laptop Studio 2 erhält Februar Firmware-Update

Kurz vor Monatsende spendiert der Hard- und Softwareentwickler und Technologiekonzern Microsoft dem leistungsstarken Notebook mit ausklappbarem Bildschirmgelenk namens Surface Laptop Studio 2 das entsprechende Februar Firmware-Update.

Neben den obligatorischen Treiberaktualisierungen enthält das Firmware-Update auch spezifische Bugfixes, die wie immer in den Release Notes beschrieben sind. Darüber hinaus werden eine Reihe nicht näher spezifizierter Sicherheitslücken geschlossen.

February 2025 updates – The following update is available for Surface Laptop Studio 2 devices running Windows 10, Version 22H2 or greater. Improvements and fixes​​​​​​​: Addresses device security vulnerabilities against potential threats.

Addresses security vulnerability related to Dolby advisory CVE-2024-44074 that compromised local privilege.

Falls ihr bisher keine Benachrichtigung durch die interne Windows-Update-Funktion erhalten habt, müsst ihr wie gewohnt Geduld haben. Das Update wird nach und nach auf sämtliche Geräte ausgerollt.

Das Update kann auch manuell von der Microsoft-Website heruntergeladen werden: Die kumulative Datei enthält für das jeweilige Surface-Modell alle aktualisierten Treiber und veröffentlichten Firmware-Updates, die Microsoft standardmäßig über Windows Update bereitstellt. Das Surface Laptop Studio 2 wird noch bis Anfang Oktober 2029 mit Firmware-Updates versorgt.