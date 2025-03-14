Surface Laptop Studio: März-Update behebt Probleme mit Citrix Workspace

Firmware und OS

Auch im März plant Microsoft die Bereitstellung von Verbesserungen und Fehlerkorrekturen für die Surface-Reihe, beginnend mit dem Surface Laptop Studio der ersten Generation. Das März Firmware-Update konzentriert sich auf die Behebung eines Fehlers im Zusammenhang mit dem Citrix Workspace-Programm, wie aus den Release Notes hervorgeht.

March 2025 updates – The following update is available for Surface Laptop Studio devices running Windows 10, Version 22H2 or greater.

Improvements and fixes:

  • Resolves the issue with Citrix Workspace application exhibiting sluggish behavior when interacting with a virtual desktop.

Wie immer gilt: Wer noch nicht über die Windows-interne Update-Funktion benachrichtigt wurde, muss sich noch etwas gedulden. Das Firmware-Update wird nach und nach auf alle Geräte aufgespielt und sollte in Kürze zum Herunterladen bereitstehen.

Wer nicht warten möchte, kann das Update auch manuell von der offiziellen Support-Website herunterladen. Das Surface Laptop Studio wird noch bis Anfang Oktober 2027 mit Firmware-Updates versorgt.


