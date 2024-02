Surface Pro 9 5G: Januar Firmware-Update veröffentlicht

Mit dem Surface Pro 9 5G hat Microsoft nach dem Surface Pro X SQ1 und SQ2 bereits das dritte Surface-Modell mit ARM-Prozessor auf den Markt gebracht – und das Unternehmen beabsichtigt, auch in Zukunft auf diesen Prozessortyp zu setzen. Im Hintergrund wird an einem ARM-basierten Surface Laptop 6 gearbeitet, der auf einem Qualcomm Snapdragon X Series basieren soll. In der Zwischenzeit wird das aktuelle ARM-Modell mit dem Firmware-Update vom Januar auf den neuesten Stand gebracht.

Das Update bringt wie üblich einige aktualisierte Treiber und soll Probleme im Zusammenhang mit Dolby Audio beheben. Die Release Notes mit den Versionsnummern der Treiber sind hier hinterlegt:

January 2024 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with 5G (SQ3 Processor) devices running Windows 11 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes: