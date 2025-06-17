Surface Pro 9: Microsoft veröffentlicht großes Juni Firmware-Update

Das letzte Firmware-Update für das Surface Pro 9 liegt gerade einmal einen Monat zurück, da legt Microsoft bereits mit einem weiteren Update nach. Dieses trägt typischerweise die Bezeichnung des aktuellen Monats und fällt vergleichsweise sehr umfangreich aus, was es zu einem besonders wichtigen Update macht.

Surface Juni-Update: Was umfasst das Update?

Neben den üblichen Aktualisierungen der Treiber werden einige sicherheitsrelevante Sicherheitslücken im Zusammenhang mit der Intel-Grafiksoftware behoben, einige Fehler korrigiert und die Zusammenarbeit mit Citrix Workspace verbessert. Die ausführlichen Release Notes stehen wie gewohnt auf der Support-Website zur Verfügung:

June 2025 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with Intel Processor devices running Windows 10, Version 22H2 or greater. Improvements and fixes: Addresses a potential security vulnerability related to Intel® Graphics Software Advisory INTEL-SA-1253 that may allow escalation of privilege or denial of service.

Addresses a security vulnerability related to Intel® Arc™ & Iris® Xe Graphics Software Advisory CVE-2024-21864 that may allow unauthenticated user to potentially enable escalation of privilege via adjacent network access.

Improves system stability and display experience by reducing Timeout Detection and Recovery (TDR) events, which led to the system becoming unresponsive or crashing.

Mitigates an issue that was preventing the device to PXE boot in an IPv4 network setting.

Enhances the stability of the device, reducing the occurrence of blue screen during instances including reboot and shutdown requests.

Resolves the issue with Citrix Workspace application exhibiting sluggish behavior when interacting with a virtual desktop.

Hinsichtlich der Schließung von Sicherheitslücken sollte man nicht zögern und das Firmware-Update sofort installieren, sobald es über die Windows Update-Funktion angeboten wird.

Wie immer gilt aber: Wer noch nicht über die Windows-interne Update-Funktion benachrichtigt wurde, muss sich gedulden. Das Firmware-Update wird nach und nach auf alle Geräte aufgespielt und sollte in Kürze zum Herunterladen bereitstehen. Wer nicht warten will, kann das Update aber auch manuell von der Website von Microsoft herunterladen.