Surface Studio 2+ erhält das September Firmware-Update

Nachdem es wohl aufgrund der Sommerzeit etwas ruhiger um die Firmware-Updates aus dem Hause Microsoft für seine Surface-Produktmodelle geworden war (Besitzer eines Surface Pro X konnten sich allerdings freuen), beginnt man nun Anfang September wieder mit der Veröffentlichung neuer Updates. Das Surface Studio 2+ macht den Anfang und wird ab sofort mit dem September-Firmware-Update versorgt.

Surface September-Update: Enthalten sind diese Verbesserungen

Das Firmware-Update für den Monat September enthält wie üblich einige Treiber-Updates und schließt darüber hinaus zwei Sicherheitslücken. Im Einzelnen handelt es sich um Intel-spezifische Sicherheitslücken mit den Bezeichnungen INTEL-SA-00999 und INTEL-SA- 01083. Außerdem wurde ein Problem im Zusammenhang mit WiFi behoben.

Die ausführlichen Release Notes werden wie gewohnt auf der Support-Website zur Verfügung gestellt:

September 2024 updates – The following update is available for Surface Studio 2+ devices running Windows 11 September 2022 Update, Version 22H2, or greater. Improvements and fixes: Addresses a potential security vulnerability related to Intel® Security Advisories INTEL-SA-00999 and INTEL-SA- 01083.

Addresses the problem that caused Wi-Fi to drop when the device wasn’t connected to Ethernet cable.

Solltet ihr noch nicht über die interne Update-Funktion von Windows benachrichtigt worden sein, müsst ihr euch wie gewohnt gedulden. Das Update wird nach und nach für alle Geräte zur Verfügung gestellt.

Das Update kann auch manuell von der Microsoft-Website heruntergeladen werden: Die kumulative Datei enthält für das jeweilige Surface-Modell alle aktualisierten Treiber und veröffentlichten Firmware-Updates, die Microsoft standardmäßig über Windows Update bereitstellt – die Datei gibt es hier zum Herunterladen.