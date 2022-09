Sygic GPS Navigation bekommt Geisterfahrer-Warndienst

Um die Wachsamkeit von Fahrern auf Autobahnen zu erhöhen, bringt Sygic einen cloudbasierten Geisterfahrer-Warndienst von Bosch in ihre GPS-Navigation in der EU, den USA und Kanada.

Hinter der neuen Sicherheitsfunktion in Sygic GPS Navigation steckt eine Lösung, die Fahrer und andere potenziell gefährdete Verkehrsteilnehmer sofort vor dem Fahren in die entgegengesetzte Richtung warnen soll. Das Geisterfahrerwarnsystem hat laut Sygic in den letzten zwölf Monaten mehr als 3,3 Milliarden Fahrtrichtungen in der EU ausgewertet, wobei über 300 Geisterfahrer erkannt und verwarnt wurden.

-->

Die GPS-Navigation von Sygic wird eines der ersten GPS-Navigationssystem für Verbraucher mit dem Cloud-basierten Geisterfahrerwarnsystem von Bosch sein. Fährt ein Fahrzeug oder Smartphone, das den Dienst nutzt, in die falsche Richtung auf eine Autobahn ein, erkennt das System „innerhalb von Sekunden“ die kritische Situation und warnt den Geisterfahrer sowie die anderen potenziell betroffenen Verkehrsteilnehmer, die den Dienst nutzen.

Dank der von den Fahrzeugen und Apps mit dem integrierten System regelmäßig an die Cloud gesendeten anonymisierten Daten werden alle Fahrer in ihrem Radius und der in die falsche Richtung Fahrende informiert. Innerhalb von nur 10 Sekunden nach der Erkennung kann eine Warnung ausgegeben werden.

Durch die Einführung des Dienstes in der GPS Navigations-App von Sygic soll die Zahl der Nutzer und damit auch die Möglichkeit, Geisterfahrer zu erkennen, steigen, da die Sygic GPS Navigations-App 2etwa ,5 Millionen monatlich aktive Nutzer hat.

Die Funktion ist kostenlos und kann jederzeit ausgeschaltet werden.

Lidl und Kaufland streichen das Gratisladen für Elektroautos Es war bereits erwartet worden und nun ist es offiziell: Kaufland und Lidl wollen bald Geld für das Elektroauto laden. Wie die Deutsche Presse-Agentur heute bestätigte, hat die Schwarz-Unternehmensgruppe kommuniziert, dass das Laden von Elektroautos bei Lidl und Kaufland kostenpflichtig…5. September 2022 JETZT LESEN →

-->