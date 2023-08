tado°: Smarte Stromtarife, Wärmepumpensteuerung und E-Auto-Lademanagement

Tado° ist ein Anbieter von Energiemanagement-Lösungen für private Haushalte. Das Unternehmen bietet Technologien und Produkte an, die es den Nutzern ermöglichen, ihren Energieverbrauch effizient zu steuern und dadurch Energiekosten zu senken. Im Rahmen der IFA hat man nun einige Neuheiten angekündigt.

tado° stellt dynamischen aWATTar Stromtarif vor

tado° führt die dynamischen Stromtarife aWATTar in Deutschland ein. Ab dem 1. September können Kunden mit dem Tarif HOURLY ihren Stromverbrauch stündlich abrechnen und von den Schwankungen an der europäischen Strombörse profitieren.

Die Preise werden stündlich an der europäischen Strombörse eingekauft und direkt an die Kunden weitergegeben. Die Kunden können entscheiden, wann sie Strom verbrauchen und haben die Möglichkeit, die günstigsten Stunden des Tages zu nutzen. Der Tarif setzt einen intelligenten Stromzähler voraus und wird in Österreich über aWATTar.at und in Deutschland über eine Voranmeldung auf aWATTar.de zugänglich sein.

Lademanagement-Lösung für Elektroautos

Auch wurde die tado° Smart Charging App vorgestellt, die das intelligente Laden von Elektrofahrzeugen an heimischen Ladestationen ermöglichen soll. Die App nutzt die Schwankungen der Strompreise an der Börse und plant den Ladevorgang automatisch in Zeiten mit niedrigen Energiepreisen, unabhängig davon, wann das Elektroauto angeschlossen wird. Die tado° Smart Charging App ist kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich.

Die App funktioniert so, dass Nutzer ihre Ladepräferenzen festlegen, zum Beispiel wann das Fahrzeug abfahrbereit sein soll. Ein Algorithmus plant den Ladevorgang dann automatisch auf Zeiten mit günstigen Strompreisen innerhalb der nächsten 24 Stunden. So werden die Ladekosten reduziert und teure Schwachlastzeiten vermieden.

Die App kann mit Elektrofahrzeugen verschiedener Marken genutzt werden und entfaltet ihr volles Potenzial in Kombination mit dem Tarif aWATTar HOURLY von tado° oder ähnlichen dynamischen Tarifen anderer Energieversorger.

Intelligente Wärmepumpensteuerung

Auch tado° Heat Pump Connector und die App-Funktion tado° Balance Heat Pump zur intelligenten Steuerung von Wärmepumpen wurde vorgestellt. Mit dieser Lösung lässt sich der Betrieb von Wärmepumpen intelligent steuern, um deren Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. In Kombination mit dynamischen Stromtarifen können die jährlichen Stromkosten von Wärmepumpen um durchschnittlich 430 Euro (27 Prozent) gesenkt werden.

Der tado° Heat Pump Connector wird über den Steckplatz der Fernbedienung mit der Wärmepumpe verbunden und ermöglicht die Kommunikation per BUS-Protokoll. Die tado° Internet Bridge verbindet sich mit dem WLAN-Router und die dazugehörige App ermöglicht die komplette Steuerung der Wärmepumpe. Die App-Funktion tado° Balance Heat Pump nutzt stündlich dynamische Stromtarife, um den Verbrauch zu steuern und die Stromkosten zu senken.

Der tado° Heat Pump Connector ist für 299 Euro erhältlich und mit Wärmepumpen von Vaillant, Atlantic, Saunier Duval und Fujitsu kompatibel. Die tado° Balance Heat Pump App kann optional für 49,99 € pro Jahr oder 5,99 € pro Monat hinzugebucht werden und ermöglicht die Steuerung anhand der Strompreisdaten der nächsten 24 Stunden.

