Targobank vollzieht Tagesgeld Zinsanpassung

Die Targobank startet ab heute eine Tagesgeld-Zinsanpassung. Die Bank bietet erweiternd dazu auch mehrere Optionen für Festgeld an.

In Sachen Tagesgeld gibt es für Neukunden der Targobank ab sofort 2,25 % p. a. für vier Monate (bisher waren es sechs Monate). Das gilt für Guthaben bis zu 1 Million Euro und nach Ablauf der vier Monate sowie für jedes weitere und bereits bestehende Tagesgeld-Konto gilt der variable Zinssatz von zur Zeit 0,60 % pro Jahr.

Auch beim Festgeld der Targobank gibt es mehrere Stufen, wobei hier aktuell maximal 2,30 % p. a. möglich sind.

Targobank ermöglicht einfache Onlineeröffnung

Das Tagesgeldkonto der Targobank kann auf Wunsch vollständig online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt nichts weiter als ein gültiges Ausweisdokument. Auch das Festgeldkonto bei der Targobank lässt sich online eröffnen.

Als deutsche Bank ist die TARGOBANK AG dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e. V. (BdB) angeschlossen. Zudem existiert neben dem Einlagensicherungsfonds die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) als gesetzliches Einlagensicherungssystem. Targobank Tagesgeldkonten sind dadurch bis zu einem Betrag von 100.000 EUR je Einleger geschützt.

Zum Targobank Tagesgeld →

