Tarife

Tarif-Aktion im Vodafone-Netz: 30 GB für 7,99 € pro Monat

Autor-Bild
Von
|
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Apple iPhone 16 Pro

Handyhelden.de hat ein neues Mobilfunkangebot für Nutzer mit kleinerem Datenvolumen veröffentlicht.

Im Zentrum steht ein 30-GB-Tarif im Vodafone-Netz, der für 7,99 Euro pro Monat angeboten wird. Der Tarif ist sowohl mit einer monatlichen Kündigungsfrist als auch mit einer Laufzeit von 24 Monaten verfügbar

Bei der monatlich kündbaren Variante fällt ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro an, während dieser bei der Variante mit Vertragslaufzeit entfällt. Die maximale Surfgeschwindigkeit beträgt 50 Mbit/s im 5G-Netz.

Der Tarif wird über Klarmobil abgewickelt und enthält eine Telefon- und SMS-Flatrate. Handyhelden.de präsentiert sich als Plattform mit Schwerpunkt auf günstigen Tarifen in allen großen Netzen (Telekom, Vodafone, o2).

Das Angebot ergänzt einen zuvor bereits verlängerten 100-GB-Deal im Vodafone-Netz, der ebenfalls über Handyhelden.de vermarktet wird.

Zum Aktionstarif →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / Tarif-Aktion im Vodafone-Netz: 30 GB für 7,99 € pro Monat
Weitere Neuigkeiten
OneOdio Focus A6 ANC-Kopfhörer ausprobiert – Preisbrecher mit hervorragendem Gesamtpaket
in Audio
Toniebox 2 und Tonieplay vorgestellt: Neue Generation interaktiver Audio-Unterhaltung
in Hardware
TP-Link stellt Babycam Tapo C840 vor – mit KI-Funktionen und 4-MP-Auflösung
in Hardware
Happy Sim
Happy SIM erweitert 5G-Angebot mit Freimonaten
in Tarife
Perso Smartphone
Deutschland bereitet digitale Brieftasche vor
in Marktgeschehen
Youtube
YouTube erweitert Fan-Offensive: So können Zuschauer Creator groß machen
in Dienste
MediaMarkt Saturn startet digitalen Assistenten für Eigenmarken-Support
in Handel
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Mobilfunk-Discounter im Service-Test: freenet, fraenk und ja! mobil können punkten
in Provider
Youtube Tv Header
YouTube startet Beta für Android TV
in News
Google Bard Gemini
Google präsentiert neues Bildbearbeitungsmodell in Gemini
in Dienste