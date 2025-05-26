Tarif-Aktion im Vodafone-Netz: 30 GB für 7,99 € pro Monat

Handyhelden.de hat ein neues Mobilfunkangebot für Nutzer mit kleinerem Datenvolumen veröffentlicht.

Im Zentrum steht ein 30-GB-Tarif im Vodafone-Netz, der für 7,99 Euro pro Monat angeboten wird. Der Tarif ist sowohl mit einer monatlichen Kündigungsfrist als auch mit einer Laufzeit von 24 Monaten verfügbar

Bei der monatlich kündbaren Variante fällt ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro an, während dieser bei der Variante mit Vertragslaufzeit entfällt. Die maximale Surfgeschwindigkeit beträgt 50 Mbit/s im 5G-Netz.

Der Tarif wird über Klarmobil abgewickelt und enthält eine Telefon- und SMS-Flatrate. Handyhelden.de präsentiert sich als Plattform mit Schwerpunkt auf günstigen Tarifen in allen großen Netzen (Telekom, Vodafone, o2).

Das Angebot ergänzt einen zuvor bereits verlängerten 100-GB-Deal im Vodafone-Netz, der ebenfalls über Handyhelden.de vermarktet wird.

Zum Aktionstarif →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.