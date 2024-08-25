Unterhaltung

Ted Lasso Staffel 4 kommt: Das unerwartete Comeback bei Apple TV+

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Ted Lasso Apple Tv

Eigentlich sollte Ted Lasso mit der 3. Staffel letztes Jahr enden und wir bekamen ein in meinen Augen echt gelungenes Serienfinale, was wirklich nicht leicht ist. Das könnt ihr allerdings vergessen, denn es wird laut Deadline eine 4. Staffel kommen.

Mit dabei sind Jason Sudeikis (Ted Lasso), Hannah Waddingham (Rebecca Walton), Brett Goldstein (Roy Kent) und Jeremy Swift (Leslie Higgins) und jetzt möchte man den Rest der Mannschaft holen, nur Phil Dunster (Jamie Tart) scheint raus zu sein.

Ted Lasso: Warner und Apple planen Staffel 4

Warner Bros. soll wieder für die Serie verantwortlich sein, die allerdings exklusiv bei Apple TV+ zu sehen sein wird. Weitere Details gibt es nicht, aber die Dreharbeiten dürften nicht mehr in diesem Jahr starten, es könnte also auch bis 2026 dauern.

Als großer Fan von Ted Lasso, der sogar im Bekanntenkreis gerne mal Apple TV+ dafür empfohlen hat, sehe ich das sehr kritisch. Wenn Serien ein gutes Finale mit einem runden Abschluss gelingt, dann sollte man das wirklich nicht mehr anrühren.

Netflix Logo Header

Netflix Neuheiten: Das seht ihr im September 2024

Der Online-Videoservice Netflix hat in dieser Woche seine September-Neuheiten 2024 verkündet. Bei uns bekommt ihr wie üblich einen Überblick über…

24. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Jan 🏆
    sagt am

    Ich fand Staffel 3 bei weitem schlechter als die ersten beiden. Wenn die Serie würdig fortgesetzt werden sollte und man an die Qualität der ersten beiden Staffeln anknüpfen kann – why not? Leider ist das selten der Fall bei solchen Fortführungen. Ein aktuelles Negativ-Beispiel ist Dexter.

    Antworten
  2. ahahn94 ☀️
    sagt am

    Bitte mehr Ted Lasso, aber vielleicht lieber als Spin-off.
    Zum Einen hat die Serie nach der 3. Staffel einen guten Abschluss gefunden – für diesen Handlungsstrang – und zum Anderen dürften große Teile des Casts nun für die nächste Zeit schon anderweitig gebucht sein.

    Antworten
  3. Yannik 🪴
    sagt am

    Och nee…
    Das kann nur in die Hose gehen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Ted Lasso Staffel 4 kommt: Das unerwartete Comeback bei Apple TV+
Weitere Neuigkeiten
Apple iPhone 17 und das Ende der SIM-Karte in Deutschland
in Smartphones
Nintendo Direct im September: Ein „großes“ Event steht bald an
in Gaming
Apple Carplay Ultra
Hyundai Ioniq 3 könnte ein große (und digitale) Überraschung mitbringen
in Mobilität
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.7 kommt: Ein letztes Update steht an
in Firmware und OS
Vodafone 1
Vodafone gibt den Startschuss: Millionen Kunden vor Sender-Umstellung
in Vodafone
Genesis G80 im Test: Dieses Elektroauto hat mich (positiv) überrascht
in Mobilität
Cupra Licht Tavscan Header
Facelift und neue Technik: Der Cupra Born für 2026 steht an
in Mobilität
Mafia Old Country
Mein Tipp der Woche: Mafia: The Old Country
in Gaming
backFlip 35/2025: Volkswagen Bank mit „Zinsturbo“
in backFlip
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News