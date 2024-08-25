Ted Lasso Staffel 4 kommt: Das unerwartete Comeback bei Apple TV+

Eigentlich sollte Ted Lasso mit der 3. Staffel letztes Jahr enden und wir bekamen ein in meinen Augen echt gelungenes Serienfinale, was wirklich nicht leicht ist. Das könnt ihr allerdings vergessen, denn es wird laut Deadline eine 4. Staffel kommen.

Mit dabei sind Jason Sudeikis (Ted Lasso), Hannah Waddingham (Rebecca Walton), Brett Goldstein (Roy Kent) und Jeremy Swift (Leslie Higgins) und jetzt möchte man den Rest der Mannschaft holen, nur Phil Dunster (Jamie Tart) scheint raus zu sein.

Ted Lasso: Warner und Apple planen Staffel 4

Warner Bros. soll wieder für die Serie verantwortlich sein, die allerdings exklusiv bei Apple TV+ zu sehen sein wird. Weitere Details gibt es nicht, aber die Dreharbeiten dürften nicht mehr in diesem Jahr starten, es könnte also auch bis 2026 dauern.

Als großer Fan von Ted Lasso, der sogar im Bekanntenkreis gerne mal Apple TV+ dafür empfohlen hat, sehe ich das sehr kritisch. Wenn Serien ein gutes Finale mit einem runden Abschluss gelingt, dann sollte man das wirklich nicht mehr anrühren.