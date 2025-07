Tedee ergänzt Zutrittssystem um Türsensor

Die Firma Tedee hat ihr Angebot an intelligenten Zutrittssystemen um einen neuen Türsensor erweitert.

Dieser Sensor dient zur präzisen Erkennung, ob eine Tür geöffnet oder geschlossen ist und funktioniert in Kombination mit den intelligenten Türschlössern des Herstellers. Das Gerät besteht aus einem Sensor- und einem Magnetteil, die auf der Innenseite der Tür und des Türrahmens angebracht werden.

Die erfassten Informationen über den Türzustand werden in der Tedee-App angezeigt und können zur Steuerung der automatischen Verriegelung verwendet werden.

Der Sensor ist ausschließlich mit bestimmten Tedee-Produkten (PRO, GO und GO2) sowie mit der Tedee Bridge kompatibel, die Fernzugriff und Benachrichtigungen ermöglicht.

Technische Details und Verfügbarkeit

Der Türsensor überträgt seine Daten per Bluetooth (BLE) und wird mit einer CR2032-Knopfzelle betrieben, deren Lebensdauer mit etwa zwei Jahren angegeben wird. Neben der Anzeige des Türstatus in der App wird der Nutzer aktiv per Push-Nachricht gewarnt, wenn die Tür längere Zeit offen steht – vorausgesetzt, die Tedee Bridge ist ebenfalls in das System eingebunden. Auch Firmware-Updates und Batterieüberwachung sind über die App möglich.

Der Sensor ist in Weiß erhältlich und wird bei Amazon für 55 Euro angeboten. Im Lieferumfang sind neben dem Sensor selbst auch Klebepads zur Befestigung, eine Batterie sowie eine Bedienungsanleitung enthalten. Die Abmessungen betragen 30 x 64 x 14 Millimeter für den Sensorteil und 17 x 64 x 7 Millimeter für den Magnetteil.

