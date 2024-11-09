Telekom erneut Testsieger: Bestnote für Netzqualität und Geschwindigkeit

Die Telekom wurde erneut für ihr Mobilfunknetz ausgezeichnet und belegte in den Netztests von Computer Bild und IMTEST den ersten Platz.

Mit einer Gesamtnote von 1,3 im Test der Computer Bild und 1,29 bei IMTEST überzeugte die Telekom mit hoher 5G-Performance, schnellen Datenraten und einer hervorragenden Netzabdeckung. Insbesondere die 5G-Qualität beeindruckt, denn sowohl in Großstädten als auch in ländlichen Regionen bietet die Telekom die schnellsten Verbindungen und die beste Abdeckung.

Die hohe Leistungsfähigkeit des Telekom-Netzes wird vor allem durch den Ausbau von 5G erreicht, das im Vergleich zu LTE deutlich höhere Geschwindigkeiten bietet. Auf dem Land ist 5G doppelt so schnell wie LTE, in Großstädten ist das 5G-Netz der Telekom sogar mehr als dreimal so schnell. Diese Geschwindigkeit in Kombination mit einer Abdeckung von 97 Prozent der Bevölkerung macht die Telekom erneut zum Testsieger.

Auch im IMTEST-Test konnte sich die Telekom durchsetzen. In Zusammenarbeit mit dem Messdienstleister zafaco wurden die großen Mobilfunkanbieter getestet und die Telekom erhielt in allen Kategorien Bestnoten.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.