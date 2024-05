Telekom MagentaTV schon wieder mit Ausfällen

Nach der Großstörung neulich machte „das neue MagentaTV 2.0“ schon wieder Probleme. Nutzer waren frustriert darüber und ließen ihrer Wut auf verschiedenen Onlinekanälen freien Lauf.

Ich kann das sogar nachvollziehen, denn wer Online-TV als Alternative zu Kabel und Co. etablieren will und das auch kräftig so bewirbt, muss auch die entsprechende Ausfallsicherheit bieten.

Gestern Abend war es wieder so weit. Auf der Magenta 2.0 Plattform trat ein technisches Problem auf, das im Live-TV zu Fehlermeldungen, Bildausfällen und Standbildern führte. Dieses Problem konnte erst gegen 20:30 Uhr behoben werden.

Viele Kunden hatten also genau zur „Prime Time“ ab 20:15 Uhr mit den Problemen zu kämpfen und verpassten so womöglich den Start ihres Abendprogramms. Erheblich stören dürfte das vermutlich vor allem eine ältere Zielgruppe, für die MagentaTV die einzige mediale Unterhaltung liefert. Da hilft dann auch kein Teletext-Feature.

