Telekom Shops im Test: Spitzenbewertung für Beratung und Atmosphäre

Die Telekom konnte mit ihren Shops im aktuellen Test der Fachzeitschrift Connect überzeugen. Nach Testsiegen in den Bereichen Mobilfunk, Festnetz und IPTV konnte sich das Unternehmen auch bei der Bewertung der Shops durchsetzen.

Besonders positiv fielen die Beratung und die Atmosphäre auf, in diesen Kategorien erhielten mehrere Shops die Note „herausragend“. Die „Connect“-Fachredaktion lobte vor allem den freundlichen und engagierten Umgang mit den Kundinnen und Kunden, bei dem auf individuelle Bedürfnisse eingegangen und maßgeschneiderte Lösungen angeboten werden.

Die Tester führten ihren Realitätscheck zweimal durch, einmal als Normalnutzer und einmal als Wenignutzer, was eine umfassende Bewertung ermöglichte.

Von den 25 getesteten Shops erhielten elf die Bestnote, darunter Bielefeld, Essen und Nürnberg. Besonders hervorzuheben sind vier Shops, die die Höchstpunktzahl von 500 Punkten erreichten, darunter Hamburg und Magdeburg. Letzterer wurde sogar zum zweiten Mal in Folge als bester Shop ausgezeichnet. Grund dafür ist der hervorragende Kundenservice und die aufmerksame Betreuung der Kunden, so die Tester.

Ein weiterer Erfolgsfaktor war das Shop-Design der Telekom, das auf Nachhaltigkeit und regionale Verbundenheit setzt. In den neu gestalteten Shops, wie zuletzt in Ulm und Düsseldorf, wird auf ressourcenschonende Materialien gesetzt und ein Umfeld geschaffen, das „zum Verweilen und Ausprobieren“ einlädt. Dieses Konzept soll auch in weiteren Städten umgesetzt werden.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

-->