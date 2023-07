Terminator: Resistance – Complete Edition lädt zum Kampf gegen die Maschinen ein

Das Terminator-Franchise hat eine große Fangemeinde und so ist es nicht verwunderlich, dass es neben Filmen und Serien auch entsprechende Videospiele gibt. Mitte November 2019 wurde Terminator: Resistance vom polnischen Entwicklerstudio Teyon auf den Markt gebracht und konnte die eine oder andere Kaufempfehlung für sich verbuchen. Mit der Complete Edition will das Entwicklerstudio und Publisher Reef Entertainment nachlegen.

Der Kampf gegen die Maschinen ist erst der Anfang

Die Complete Edition enthält Terminator: Resistance in der Enhanced-Version, das Erweiterungspaket „Annihilation Line“ mit der historischen Integration von Kyle Reese und den sogenannten „Infiltrator Mode“, in dem man in die Rolle eines T-800 schlüpfen kann.

Das Entwicklerstudio Teyon hebt zudem die technischen Verbesserungen hervor. Dazu gehören eine verbesserte Framerate, eine deutlich höhere Grafikqualität und schnellere Ladezeiten.

Besitzer der Xbox-Version von Terminator: Resistance können zu einem reduzierten Preis auf die Complete Edition upgraden. Die Ankündigung richtet sich gezielt an Xbox-Besitzer, da die PlayStation 5-Version mit den beiden Erweiterungspaketen bereits seit einiger Zeit erhältlich ist.

Neben der Standardversion wird es auch eine Collector’s Edition mit einem Steelbook, einem Mini-Hardcover-Comic und 5 Postkarten geben. Die Veröffentlichung ist für den 27. Oktober 2023 vorgesehen.

