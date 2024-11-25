Mobilität

Tesla auf Rekordkurs: Günstigere Preise, Angebote und andere Aktionen

Tesla blickte in den ersten drei Quartalen (zusammengerechnet) auf eine niedrigere Nachfrage, als im letzten Jahr in der gleichen Zeit. Doch Tesla möchte sich dieses Jahr dennoch steigern und das wäre nur mit einem starken Rekordquartal möglich.

Das Problem ist allerdings, dass der Bestseller (das Model Y) Anfang 2025 direkt als neue Version starten wird. Daher wird Tesla aktiv. In Europa gibt es kostenloses Laden am Supercharger, in den USA gibt günstigeres Leasing und in China zieht Tesla jetzt umgerechnet ca. 1.320 Euro vom Kaufpreis ab (auch bei Finanzierung).

Diese ganzen Aktionen und Angebote sind noch recht verhalten, wie ich finde, da wäre sicher noch etwas mehr möglich und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch nur der Anfang ist und Tesla im Dezember mit richtigen Angeboten arbeitet.

Da stellt sich natürlich bei einigen auch die Frage, ob man noch das alte Model Y mitnehmen oder das neue Model Y abwarten sollte. Das kann man derzeit nur ganz schwer sagen, immerhin wird es Tesla so spät wie möglich ankündigen. Falls da aber nicht ein richtig guter Deal kommt, dann würde ich 2025 auf jeden Fall abwarten.

