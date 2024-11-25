Mobilität

Tesla kündigt bessere Supercharger an

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Tesla Supercharger V4

Tesla plant nicht nur eine neue Version des V4-Superchargers für 2025, man will das Schnellladenetz allgemein optimieren. Grund ist die Öffnung der Supercharger für Fremdmarken, diese brachte auch unerwartete Probleme bei Tesla ans Licht.

Zum einen sind Supercharger bei Fremdmarken nicht immer so zuverlässig, wie mit einem Tesla, das geht man mit neuer Software an, aber vor allem der Aufbau der Standorte und die Länge der Ladekabel sind für einige Elektroautos ungeeignet.

Tesla hat die Supercharger natürlich immer so platziert und die Kabel nur so lang gemacht, wie das für die eigenen Autos und deren Ladeport nötig war. Das führte aber auch dazu, dass einige Elektroautos von Drittanbietern zwei Plätze blockieren.

Tesla: Die beste Position für den Ladeport

Neben neuer Software, die für mehr Zuverlässigkeit sorgen soll, und optimierten Superchargern mit längeren Kabeln, geht Tesla aber laut eigenen Angaben auch aktiv auf andere Marken zu und wirbt mit der „besten Position für den Ladeport“.

Tesla ist der Meinung, dass dieser hinten links oder vorne rechts ist, dafür wären die Supercharger optimal ausgelegt. Eine objektiv „beste Position“ gibt es aber nicht, je nach Situation, kann diese ganz unterschiedlich sein. Hier in der Tiefgarage wäre sie vorne links, an der Ladesäule in der Stadt vorne rechts, es ist immer anders.

Wirklich optimal wären zwei Anschlüsse auf zwei Seiten, wie es Porsche beim Taycan gelöst hat, beide vorne. Aber sowas findet man sonst leider nicht so oft.

The All Electric Volkswagen Id.3 Gtx

Volkswagen senkt Preise: Sonderkonditionen für einige Elektroautos

Die strengeren CO₂-Werte stehen ab 2025 an und wir haben hier schon häufiger darüber berichtet, dass gewisse Marken langsam reagieren…

25. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Hans™ 👋
    sagt am

    Ich fahre EAuto, werde aber bei Tesla niemals ein Auto oder Strom kaufen. Murks sei dank.

    Antworten
    1. René H. 🔆
      sagt am zu Hans™ ⇡

      Leasen ist auch okay.

      Antworten
    2. Hunk 🌟
      sagt am zu Hans™ ⇡

      wenn das der Elon liest wird er sicherlich traurig sein.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Tesla kündigt bessere Supercharger an
Weitere Neuigkeiten
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News