Tesla Cybertruck kommt zu Fortnite

Der Tesla Cybertruck von Elon Musk wird ab heute im beliebten Videospiel Fortnite zu sehen sein, wie ein neuer Trailer verrät.

Der Trailer zeigt einen Wettbewerb, bei dem der Cybertruck gegen ein anderes Fahrzeug und einen Panzer antritt und seine Zugkraft von 11.000 Pfund (ca. 5 t) unter Beweis stellt. Während viele Gamer dachten, der Cybertruck würde in Cyberpunk 2077 auftauchen, hat er nun seinen Weg in Fortnite gefunden. Ab v30.30 soll er zur Verfügung stehen.

Elon Musk hat in der Vergangenheit die Robustheit des Cybertrucks demonstriert, indem er ihn mit Gewehren und Metallkugeln beschoss, was im Kontext von Fortnite Sinn ergibt. Trotz einiger Probleme und der Kritik an seinem Design hat der Cybertruck in den USA eine treue Fangemeinde.

Fortnite ist ein beliebtes Online-Videospiel, das von Epic Games entwickelt wurde und sowohl Battle-Royale- als auch Kreativmodi bietet, in denen die Spieler entweder gegeneinander antreten oder ihre eigenen Welten und Spiele erstellen können. Es zeichnet sich durch farbenfrohe Grafiken, regelmäßige Updates und Crossover-Events mit bekannten Marken und Persönlichkeiten aus.

-->