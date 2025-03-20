Tesla Cybertruck verliert verklebte Stahlverkleidung – Rückruf!

Mobilität

Tesla ruft in den USA mehr als 46.000 Cybertrucks zurück, weil sich die Stahlverkleidung während der Fahrt lösen oder sogar abfallen kann.

Der Rückruf betrifft alle Fahrzeuge, die zwischen dem 13. November 2023 und dem 27. Februar 2025 hergestellt werden. Laut einem Bericht der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA sind rund ein Prozent der betroffenen Fahrzeuge wirklich von dem Defekt betroffen. Dies ist bereits der achte Rückruf des Cybertrucks seit seiner Markteinführung im Dezember 2023.

Das Problem wurde von mehreren Fahrzeugbesitzern direkt an die NHTSA gemeldet und in Online-Foren sowie YouTube-Videos dokumentiert.

Bei der betroffenen Verkleidung, der sogenannten „Cant Rail“, handelt es sich um ein äußeres Zierelement, das ausschließlich mit einem Klebstoff befestigt wird. Untersuchungen haben ergeben, dass dieser Klebstoff empfindlich auf Umwelteinflüsse reagiert, was zu einer Versprödung und damit zu einer Ablösung der Verkleidung führen kann. Zuvor hatte es bereits einen ähnlichen Rückruf wegen einer losen Verkleidung am Laderaum des Fahrzeugs gegeben.

Tesla hat bisher 151 Garantieansprüche erhalten, die mit diesem Defekt in Zusammenhang stehen könnten, jedoch keine Berichte über Unfälle oder Verletzungen. Das Unternehmen warnt dennoch davor, dass sich lösende Teile eine Gefahr für nachfolgende Fahrzeuge darstellen und das Unfallrisiko erhöhen könnten.

Um das Problem zu beheben, tauscht Tesla die betroffene Verkleidung kostenlos aus. Dabei wird ein neuer Klebstoff verwendet und zusätzlich eine Verschraubung angebracht, um die Verkleidung sicher am Fahrzeug zu befestigen.


  1. Newt 🎖
    sagt am

    Gab es ein Auto, welches so viele Probleme und Mängel hat, wie der Cybertruck, in den letzten Jahren? Gefühlt jede zweite Woche kommen neue Mängel auf.

    Antworten
  2. hunk 🌟
    sagt am

    Das betriftt aber nur die Modelljahre 2024 und 2025, die zwischen dem 13. November 2023 und dem 27. Februar 2025 hergestellt wurden.
    Immerhin werden die ja Kostenlos ausgetauscht.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu hunk ⇡

      Steht genauso im Beitrag

      Antworten
  3. Dennis 🏅
    sagt am

    Sehr erheiternd das ganze 🤣

    Antworten
  4. Max 🔱
    sagt am

    Kein Wunder dass der nie in Europa zugelassen wird.

    Antworten
  5. Matyjane 🪴
    sagt am

    Sollte der nicht kugelsicher sein? Jetzt fallen schon die Kotflügel im Stand von alleine ab?

    Antworten
    1. D3P 🌀
      sagt am zu Matyjane ⇡

      Betraf dass nicht die Scheiben?

      Antworten
      1. Yupi ☀️
        sagt am zu D3P ⇡

        Sagen wir so, bei Tesla ist der Lack ab.

        Antworten
        1. Peter 🍀
          sagt am zu Yupi ⇡

          Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Danke!

          Antworten

