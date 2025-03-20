Tesla Cybertruck verliert verklebte Stahlverkleidung – Rückruf!

Tesla ruft in den USA mehr als 46.000 Cybertrucks zurück, weil sich die Stahlverkleidung während der Fahrt lösen oder sogar abfallen kann.

Der Rückruf betrifft alle Fahrzeuge, die zwischen dem 13. November 2023 und dem 27. Februar 2025 hergestellt werden. Laut einem Bericht der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA sind rund ein Prozent der betroffenen Fahrzeuge wirklich von dem Defekt betroffen. Dies ist bereits der achte Rückruf des Cybertrucks seit seiner Markteinführung im Dezember 2023.

Das Problem wurde von mehreren Fahrzeugbesitzern direkt an die NHTSA gemeldet und in Online-Foren sowie YouTube-Videos dokumentiert.

Bei der betroffenen Verkleidung, der sogenannten „Cant Rail“, handelt es sich um ein äußeres Zierelement, das ausschließlich mit einem Klebstoff befestigt wird. Untersuchungen haben ergeben, dass dieser Klebstoff empfindlich auf Umwelteinflüsse reagiert, was zu einer Versprödung und damit zu einer Ablösung der Verkleidung führen kann. Zuvor hatte es bereits einen ähnlichen Rückruf wegen einer losen Verkleidung am Laderaum des Fahrzeugs gegeben.

Tesla hat bisher 151 Garantieansprüche erhalten, die mit diesem Defekt in Zusammenhang stehen könnten, jedoch keine Berichte über Unfälle oder Verletzungen. Das Unternehmen warnt dennoch davor, dass sich lösende Teile eine Gefahr für nachfolgende Fahrzeuge darstellen und das Unfallrisiko erhöhen könnten.

Um das Problem zu beheben, tauscht Tesla die betroffene Verkleidung kostenlos aus. Dabei wird ein neuer Klebstoff verwendet und zusätzlich eine Verschraubung angebracht, um die Verkleidung sicher am Fahrzeug zu befestigen.