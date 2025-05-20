Mobilität

Tesla: Elon Musk wird noch lange bleiben

Falls sich einige die Frage stellen, ob sich Elon Musk nach der Kritik an ihm und an Tesla so langsam zurückzieht, dann gibt es jetzt eine klare Antwort. Nein, Elon Musk hat betont, dass er Chef von Tesla bleiben möchte.

Im Rahmen eines Forums in Katar betonte er, dass er sich jetzt aber deutlich weniger mit Politik beschäftigen und den Fokus wieder auf Technik legen will. Das merkt man auch, wenn man Elon Musk gerade aktiv folgt.

Tesla: Elon Musk peilt 5 Jahre an

Elon Musk schließt ein politisches Comeback aber nicht ganz aus, wenn es nötig sei, dann wäre er wieder parat. Da bin ich mal gespannt, wie sich das bei Tesla entwickelt, es gibt jedenfalls mehr als genug Baustellen.

Eine Zeitspanne als Chef von Tesla scheint Elon Musk übrigens auch schon im Kopf zu haben, er spricht von etwa fünf Jahren. Der Fokus bei Tesla dürfte in dieser Zeit auf den humanoiden Robotern und Robotaxis liegen.

  1. Jan 🌟
    sagt am

    Als Teslafahrer finde ich das sehr bedauerlich. Die Chancen für die Marke wären mMn deutlich größer ohne ihn. Ich sehe da wirklich gar nichts positives mehr an seinen Ideen.

    Antworten
  2. Paul 🏅
    sagt am

    5 Jahre plus eine ungewisse Zeit länger.
    Man hat doch in der Vergangenheit gesehen, was man auf Zeitangaben von Herrn Musk halten kann; nichts.

    Tesla Roadster, FSD etc.

    Antworten
  3. Robärt-Müffelt-Nach-FDP 🌟
    sagt am

    Würg.

    Antworten
  4. JH ☀️
    sagt am

    Freut mich, dass er bleibt.

    Antworten

