Volkswagen senkt Preise: Sonderkonditionen für einige Elektroautos

Die strengeren CO₂-Werte stehen ab 2025 an und wir haben hier schon häufiger darüber berichtet, dass gewisse Marken langsam reagieren und mehr Elektroautos verkaufen müssen. Dazu gehört Volkswagen, die jetzt die nächste Aktion starten.

Vor ein paar Wochen senkte man bereits die Preise beim VW ID.3 und jetzt startet eine „Electric first“-Aktion. Hier gibt es Sonderkonditionen für die GTX-Modelle im Lineup, man nennt es bei Volkswagen die „ID. GTX-Sportwochen“. Ab heute geht es direkt los und die Aktion endet am 23. Dezember. Welche Modelle sind mit dabei?

Das GTX-Lineup besteht aus dem ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 und ID.7 Tourer und das gilt für Neu- als auch für Lagerwagen. Die Leasingraten liegen bei unter 1 Prozent des Bruttolistenpreises und die Laufzeit liegt bei 48 Monaten (und bei 10.000 km p.a.).

VW ID. 3 GTX ab 399 Euro

ab 399 Euro VW ID. 4 GTX ab 439 Euro

ab 439 Euro VW ID.5 GTX ab 459 Euro

ab 459 Euro VW ID.7 GTX ab 549 Euro

Bei VW will man „Elektromobilität einer breiten Käuferschaft zugänglich zu machen“ und auch das wird mit Sicherheit nicht die letzte Aktion gewesen sein. Die Preise dürften ab jetzt wieder fallen und nicht steigen, viele haben keine andere Wahl.

Ich bin mal auf den VW ID.3 GTX gespannt, da erreicht mich am Freitag die neue Performance-Version, die aber etwas teurer, als der normale GTX ist. Mit Blick auf diese Aktion, ich finde das Elektroauto selbst spannend, trifft sich das ganz gut.