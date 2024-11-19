Tesla Supercharger V4: Neue Generation für 2025 lädt extrem schnell
Tesla kündigte Ende 2022 bereits den Supercharger V4 an, der schneller lädt und an einigen Orten auch eine Kartenzahlung ermöglicht. In Deutschland gibt es seit Ende 2023 die ersten V4-Standorte. Jetzt kommt hier eine neue V4-Generation.
Tesla lädt ab 2025 mit bis zu 500 kW
Der „V4 Post“ wird vom „V4 Cabinet“ abgelöst, so Tesla, und die ersten Einheiten des neuen Supercharger V4 werden 2025 aufgebaut. Normale Elektroautos laden hier mit bis zu 500 kW, der Supercharger unterstützt dabei 400 bis 1.000 Volt.
Dieser neue Supercharger ist auch für den Tesla Semi ausgelegt, der mit 1,2 MW laden kann, er ist günstiger in der Produktion, er ist weniger komplex und man kann mehr (und schneller) Einheiten aufbauen und er soll deutlich zuverlässiger sein.
Tesla selbst hat allerdings wenig davon
Die S3XY-Modelle von Tesla haben davon nichts, selbst das neue Model Y dürfte bei 400 Volt und maximal 250 kW am Schnelllader bleiben, aber Tesla ist jetzt auch für andere Marken ein Ladesäulenanbieter und für viele ist das sehr interessant.
Ich bin gespannt, wann Tesla bei den eigenen Elektroautos ein Upgrade mit einer höheren Ladegeschwindigkeit plant, vor allem beim Model S und Model X wäre das mit Blick auf die Konkurrenz, die oft mit über 300 kW lädt, durchaus angebracht.
Was bedeutet „extrem schnell“? Ich fahre kein Elektroauto und kann dementsprechend mit den kW- und Volt-Zahlen nichts anfangen. Mir ist natürlich auch klar, dass es auch vom Auto abhängt. Aber was ist denn ein ungefährer Richtwert, wie lange ein E-Auto bislang brauchte und was damit jetzt möglich ist?
Das hängt ganz stark vom Auto ab. Viele peilen die 30 Minuten an, aber schnelleres Laden geht in Richtung unter 20 Minuten mit über 300 kW. Ich denke also so um die 10 Minuten sollten da irgendwann drin sein.
Danke!
Ich sag es mal so: Wenn ein e-Auto an den bisherigen HPC Säulen schon seine maximale Ladeleistung erreichen konnte, wird das Laden an den neuen Säulen natürlich nicht mehr schneller. Interessant könnten die neuen SC4 aber zum Beispiel für Nutzer von Hyundai und Kia Modellen der e-GMP Plattform werden. Diese haben ein 800V Bordsystem und wurden von den bisherigen SC arg eingebremst, weil sie dort nur 400V ziehen konnten und somit die Ladeleistung von den möglichen 230kW auf deutlich unter 100kW viel. Somit waren die SC bislang für diese Autos uninteressant. Das könnte sich dann aber in Zukunft ändern.
