Mobilität

Tesla Supercharger V4: Neue Generation für 2025 lädt extrem schnell

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
Tesla Supercharger V4

Tesla kündigte Ende 2022 bereits den Supercharger V4 an, der schneller lädt und an einigen Orten auch eine Kartenzahlung ermöglicht. In Deutschland gibt es seit Ende 2023 die ersten V4-Standorte. Jetzt kommt hier eine neue V4-Generation.

Tesla lädt ab 2025 mit bis zu 500 kW

Der „V4 Post“ wird vom „V4 Cabinet“ abgelöst, so Tesla, und die ersten Einheiten des neuen Supercharger V4 werden 2025 aufgebaut. Normale Elektroautos laden hier mit bis zu 500 kW, der Supercharger unterstützt dabei 400 bis 1.000 Volt.

Dieser neue Supercharger ist auch für den Tesla Semi ausgelegt, der mit 1,2 MW laden kann, er ist günstiger in der Produktion, er ist weniger komplex und man kann mehr (und schneller) Einheiten aufbauen und er soll deutlich zuverlässiger sein.

Tesla selbst hat allerdings wenig davon

Die S3XY-Modelle von Tesla haben davon nichts, selbst das neue Model Y dürfte bei 400 Volt und maximal 250 kW am Schnelllader bleiben, aber Tesla ist jetzt auch für andere Marken ein Ladesäulenanbieter und für viele ist das sehr interessant.

Ich bin gespannt, wann Tesla bei den eigenen Elektroautos ein Upgrade mit einer höheren Ladegeschwindigkeit plant, vor allem beim Model S und Model X wäre das mit Blick auf die Konkurrenz, die oft mit über 300 kW lädt, durchaus angebracht.

Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen: Wir müssen mehr Elektroautos verkaufen

Volkswagen blickt durchaus auf ein Problem im kommenden Jahr, wenn man nicht mehr Elektroautos verkauft, denn die CO₂-Vorgaben für Flotten…

18. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tom 💎
    sagt am

    Was bedeutet „extrem schnell“? Ich fahre kein Elektroauto und kann dementsprechend mit den kW- und Volt-Zahlen nichts anfangen. Mir ist natürlich auch klar, dass es auch vom Auto abhängt. Aber was ist denn ein ungefährer Richtwert, wie lange ein E-Auto bislang brauchte und was damit jetzt möglich ist?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Tom ⇡

      Das hängt ganz stark vom Auto ab. Viele peilen die 30 Minuten an, aber schnelleres Laden geht in Richtung unter 20 Minuten mit über 300 kW. Ich denke also so um die 10 Minuten sollten da irgendwann drin sein.

      Antworten
      1. Tom 💎
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Danke!

        Antworten
    2. P45 💎
      sagt am zu Tom ⇡

      Ich sag es mal so: Wenn ein e-Auto an den bisherigen HPC Säulen schon seine maximale Ladeleistung erreichen konnte, wird das Laden an den neuen Säulen natürlich nicht mehr schneller. Interessant könnten die neuen SC4 aber zum Beispiel für Nutzer von Hyundai und Kia Modellen der e-GMP Plattform werden. Diese haben ein 800V Bordsystem und wurden von den bisherigen SC arg eingebremst, weil sie dort nur 400V ziehen konnten und somit die Ladeleistung von den möglichen 230kW auf deutlich unter 100kW viel. Somit waren die SC bislang für diese Autos uninteressant. Das könnte sich dann aber in Zukunft ändern.

      Antworten
      1. P45 💎
        sagt am zu P45 ⇡

        „fiel“ natürlich… Oliver, es fehlt eine Editierfunktion!!

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu P45 ⇡

          Ja, werden wir oft darauf angesprochen, technisch leider nicht möglich mit diesem Kommentarsystem.

          Antworten
          1. P45 💎
            sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

            Oh, alles klar. Dann werde ich mir den Hinweis künftig verkneifen.

            Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kostet 1499 Euro
in Smart Home
Ad-Hoc Map: Neue App zeigt günstige Ladepreise für Elektroautos
in Dienste
ZDF und Disney+ machen gemeinsame Sache
in News
Youtube Premium Mf
Schluss mit Billig-Trick: So will YouTube bald durchgreifen
in Dienste
0,19 Euro pro kWh: Audi macht E-Mobilität zwei Wochen lang spottbillig
in Mobilität
Avm Fritzbox 5590 Fiber Flight Front
Bandwidth Monitor 3.1.0 für iOS veröffentlicht – nützlich für die FRITZ!Box
in Software
Apple Logo Karte Header
iPhone Air, Foldable & mehr: Was Apple bis 2027 plant
in Smartphones
Apple Ipad Pro M4 2024 Header
Kommentar: Das Apple iPad Pro ist jetzt endlich (fast) perfekt
in Kommentar
Vw Id3 Gtx Header
Volkswagen plant neuen VW ID.3 für das zweite Quartal 2026
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Anker MagGo Powerbank (mit Apple Watch)
in Kommentar