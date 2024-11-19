Tesla Supercharger V4: Neue Generation für 2025 lädt extrem schnell

Tesla kündigte Ende 2022 bereits den Supercharger V4 an, der schneller lädt und an einigen Orten auch eine Kartenzahlung ermöglicht. In Deutschland gibt es seit Ende 2023 die ersten V4-Standorte. Jetzt kommt hier eine neue V4-Generation.

Tesla lädt ab 2025 mit bis zu 500 kW

Der „V4 Post“ wird vom „V4 Cabinet“ abgelöst, so Tesla, und die ersten Einheiten des neuen Supercharger V4 werden 2025 aufgebaut. Normale Elektroautos laden hier mit bis zu 500 kW, der Supercharger unterstützt dabei 400 bis 1.000 Volt.

Dieser neue Supercharger ist auch für den Tesla Semi ausgelegt, der mit 1,2 MW laden kann, er ist günstiger in der Produktion, er ist weniger komplex und man kann mehr (und schneller) Einheiten aufbauen und er soll deutlich zuverlässiger sein.

Tesla selbst hat allerdings wenig davon

Die S3XY-Modelle von Tesla haben davon nichts, selbst das neue Model Y dürfte bei 400 Volt und maximal 250 kW am Schnelllader bleiben, aber Tesla ist jetzt auch für andere Marken ein Ladesäulenanbieter und für viele ist das sehr interessant.

Ich bin gespannt, wann Tesla bei den eigenen Elektroautos ein Upgrade mit einer höheren Ladegeschwindigkeit plant, vor allem beim Model S und Model X wäre das mit Blick auf die Konkurrenz, die oft mit über 300 kW lädt, durchaus angebracht.