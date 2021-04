Tesla Model 3 schlägt Bestseller von BMW und Mercedes-Benz

Tesla hat heute die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht und wir haben uns ja bereits hier damit beschäftigt. Eine Sache fand ich im Bericht für Investoren allerdings interessant: Tesla sieht sich als Premium-Marktführer.

Das Model 3 wird nun seit etwas mehr als drei Jahren produziert und hat weltweit die Bestseller von BMW (3er Serie) und Mercedes-Benz (E-Klasse) abgelöst. Man sieht sich also mit dem Model 3 als Marktführer bei Premium-Autos weltweit.

-->

Laut Tesla zeigt das auch, dass ein Elektroauto schon jetzt das Potenzial hat, um in dieser Kategorie der Marktführer zu sein. Verbrenner haben keine große Zukunft und das Model 3 ist für Tesla nur der Anfang, denn 2021 geht es erst richtig los.

Mit der Fertigstellung der Gigafactory in Europa (Deutschland) und dem globalen Start des Model Y soll ein anderes Level erreicht werden. Das Model Y hat für Tesla das Potenzial, um nicht nur in seiner Kategorie der Marktführer zu werden, man geht auch davon aus, dass es bald das weltweit meistverkaufte Auto sein wird.

About three and a half years into its production, and even without a European factory, Model 3 was the best-selling premium sedan in the world,3 outselling long-time industry leaders such as the 3 Series and EClass. This demonstrates that an electric vehicle can be a category leader and outsell its gas-powered counterparts. We believe Model Y can become not just a category leader, but also the best-selling vehicle of any kind globally.