Führt Tesla bald neue Farben ein?

Tesla ist in den letzten Monaten massiv gewachsen, hält den Konfigurator für die Elektroautos aber weiterhin extrem schlank. Das liegt vor allem daran, dann eine komplexere Auswahl die Produktion negativ beeinflusst.

Bei Tesla zählt derzeir nur eine Sache: So simpel und so schnell wie möglich so viele Autos wie möglich produzieren. Für das Tesla Model 3 gibt es daher sogar nur 5 Farben im Konfigurator, bei denen keine auffällt.

Für die Gigafactory in Berlin hat Tesla bereits eine neue Anlage für Lackierungen angeteasert, doch auf dem Gelände der Gigafactory in China wurden nun einige neue Modelle mit bisher unbekannten Farben entdeckt.

Wird Tesla nächstes Jahr also endlich weitere Farben im Konfigurator einführen? Man scheint jedenfalls mit neuen Farben zu experimentieren, daher wäre das nicht ausgeschlossen – bestätigt wurde es aber noch nicht.

