Tesla macht neues Model S und X bereit für globalen Start

Tesla präsentierte Anfang 2021 ein komplett überarbeitetes Model S und auch das Model X bekam ein großes Upgrade. Vor allem die neue Plaid-Option mit noch mehr Power machte die Runde. Und in den USA wird seit Sommer ausgeliefert.

Wie sieht es mit einem Marktstart in Europa aus? Nun, Tesla sprach mal von der zweiten Jahreshälfte 2022 (sollte eigentlich früher sein), aber einen konkreten Zeitraum gibt es mittlerweile nicht mehr. Es könnte dann aber bald losgehen.

Tesla zeigt Modelle mit CCS-Anschluss

In Taiwan hat Tesla diese Woche das neue Model S und Model X enthüllt und zum ersten Mal die Version mit CCS-Anschluss gezeigt, die wir in Deutschland auch benötigen würden. Das Yoke-Lenkrad war auch verbaut, aber ich bin mir weiterhin unsicher, ob Tesla dafür wirklich eine Zulassung in Deutschland bekommen wird.

Einige Kenner haben erkannt, dass sich diese neuen Modelle bei den Lichtern und im Detail sogar von den US-Modellen unterscheiden (Electrek halt Bilder des neuen Model S), es ist sogar von einem Facelift die Rede. Es dürfte sich hier jedenfalls um die Version für den globalen Markt handeln, die wohl nicht in den USA gebaut wird.

Wann werden wir das neue Model S und Model X in Deutschland sehen? Tesla lässt aktuell nur Reservierungen über den eigenen Store zu, es wird also noch eine Weile dauern. Die Highend-Modelle sind zwar weiterhin wichtig für Tesla, stehen aber nicht mehr im Fokus, denn der liegt jetzt voll auf dem Model 3 und Model Y.

