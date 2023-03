Tesla produziert immer mehr Elektroautos in Deutschland

Tesla steigert die Produktion in der Gigafactory in Brandenburg und kommt jetzt auf 5.000 Einheiten pro Woche. Im Februar waren es noch 4.000 Einheiten pro Woche, diese Steigerung ging in den letzten Tagen also doch etwas schneller als erwartet.

Das Ziel liegt bei 10.000 Einheiten pro Woche, die Hälfte ist also geschafft. Derzeit wird nur das Tesla Model Y in Deutschland produziert, das Tesla Model 3 wird aus China importiert (das Tesla Model Y übrigens auch weiterhin) und das Tesla Model S und X kommen aus den USA. Bisher gibt es keine Pläne für ein weiteres Modell.

Dieser Meilenstein kommt übrigens ziemlich genau ein Jahr nach Produktionsstart und ich konnte mir ein deutsches Tesla Model Y Performance mit Vollausstattung schon anschauen. Das muss sich nicht mehr hinter der Konkurrenz verstecken.

Giga Berlin hits 5k builds/week—1 year after delivering the first vehicles to customers pic.twitter.com/PZigSaSci5 — Tesla (@Tesla) March 25, 2023

