Porsche im Visier: Neues Tesla Model S wieder auf dem Nürburgring

Vor etwa zwei Jahren legte der Porsche Taycan Turbo S einen Rekord auf dem Nürburgring hin und das löste bei Elon Musk das Bedürfnis aus, dass man Porsche schlagen möchte. Das Tesla Model S sei doch das bessere Elektroauto.

Tesla scheiterte 2019 am Rekordversuch

Also entschied man sich 2019 ganz spontan mit einem angepassten Model S nach Deutschland zu reisen und einen Versuch zu wagen. Es klappte allerdings nicht und so reiste man wieder ab – mit dem Versprechen: Wir kommen bald zurück.

Mittlerweile kennen wir dieses Tesla Model S, welches damals nur ein Prototyp war, als Serienversion mit dem Zusatz „Plaid“. Seit ein paar Tagen wird dieses Modell an Kunden in den USA ausgeliefert, in Deutschland kommt es aber erst 2022.

Doch Tesla hat sich bereits ein Serienmodell geschnappt und ist angeblich schon zum Nürburgring mit dem Tesla Model S Plaid gereist. Die neue Version fährt jetzt die ersten Testrunden und soll dann bald einen neuen Rekord aufstellen.

Tesla vs. Porsche geht wieder weiter

Porsche konnte eine offizielle Zeit von 7:42 Minuten mit dem Taycan hinlegen, als inoffizielle Zeit machten 2019 mal 7:13 Minuten bei Tesla die Runde. Vermutlich wird man in ein paar Tagen oder Wochen einen offiziellen Versuch starten.

Spielt die Rundenzeit auf dem Nürburgring eine Rolle? Wohl eher kaum, aber es ist dennoch ein interessanter Wettstreit und ich bin mir sicher, dass Porsche, falls das neue Model S den Taycan schlägt, das nicht einfach so stehen lassen wird.

