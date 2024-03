Tesla Semi soll bald nach Deutschland kommen

Elon Musk besuchte diese Woche das Tesla-Werk in Grünheide und bedankte sich bei den Mitarbeitern. Er übte harte Kritik am Anschlag auf das Werk, bestätigte aber auch, dass die Produktion in Grünheide wie erwartet etwas früher angelaufen ist.

Die Bänder bei Tesla Deutschland rollen also wieder und das Model Y wird wieder produziert. Doch wie sieht es mit einem zweiten Elektroauto für Deutschland aus?

Das kommt, so Elon Musk, der nur wenige Stunden in Deutschland zu Besuch war, es wird aber kein PKW, sondern der Tesla Semi. Das ist der elektrische LKW von Tesla, der seit Ende 2022 an erste Kunden ausgeliefert wird. Der Elektro-LKW soll optimiert werden und dann noch 2024 als neue Version bei Kunden ankommen.

Vielleicht nicht das spannendste Modell von Tesla für normale Nutzer, aber für mich durchaus interessant, denn während ich mir bei PKWs sicher bin, dass sich der rein elektrische Antrieb mittelfristig durchsetzt, da Wasserstoff und E-Fuels viel zu teuer sind, so wäre ich mir bei LKWs nicht ganz sicher. Möglich wäre es aber auch hier.

Mal schauen, ob wir 2025 dann wirklich die ersten Tesla Semi auf der Autobahn in Deutschland sehen werden, mehr Details zum Elektro-LKW gibt es direkt bei Tesla.

