Testsieg für Elli: Intelligente Wallbox überzeugt auf ganzer Linie

Der Elli Charger Pro 2 ist Testsieger im Wallbox Benchmark 2024/2025 von AUTO BILD und der Technologieberatung P3.

Mit der Bestnote 1,4 (83,9 Punkte) setzte sich das Produkt von Volkswagen gegen sieben Mitbewerber knapp vor dem Zaptec Go 22 kW 4G (ebenfalls Note 1,4) durch und überzeugte vor allem durch seine Ladefunktionen, „zukunftssichere Technologien“ und „herausragende Nutzerfreundlichkeit“. Insbesondere die intelligente Integration von Echtzeit-Strompreisen und PV-Überschussladung sowie Over-the-Air-Updates und LTE-Konnektivität tragen zur Attraktivität der Wallbox bei.

Der Elli Charger 2 ist ein Mehrmarkenprodukt und in Varianten für Volkswagen, CUPRA- und Škoda entwickelt worden. Funktionen wie die Erkennung von Ladeprofilen und Batteriestatusdaten ermöglichen optimierte Ladevorgänge.

Die Testkriterien des Benchmarks umfassten 225 Aspekte, darunter Smart Charging, Cybersicherheit und Energieeffizienz. Eine zentrale Rolle spielten die dynamische Laststeuerung und die Integration in Energiemanagementsysteme. Mit vier Versionen für 28 europäische Märkte ist der Elli Charger Pro 2 nicht nur im privaten, sondern auch im halböffentlichen und öffentlichen Bereich einsetzbar.

Weitere Informationen zum neuen Charger und den Angeboten von Elli findet ihr online.