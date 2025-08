Teurer als eine PS5 Pro: Microsoft erhöht Xbox-Preise

Microsoft wird die Preise der Xbox erhöhen und das sorgt in den USA für eine sehr „unterhaltsame“ Entwicklung, denn die Xbox Series X mit 2 TB Speicher kostet jetzt 30 Dollar mehr als eine PlayStation 5 Pro. Bei uns sieht die Sache etwas anders aus.

Hier steigen die Preise ebenfalls und das auch nicht bei allen Xbox-Konsolen und nicht bei jedem Zubehör. Teurer wird die Xbox Series S, die jetzt eine UVP von 350 Euro hat und die digitale Version der Xbox Series X kostet jetzt 550 Euro bei uns.

Die Xbox Series X in Galaxy Black mit 2 TB, die ich oben erwähnt habe, liegt jetzt bei 700 Euro UVP, eine PS5 Pro ist hier also 100 Euro teurer in der UVP. Hier und da werden auch Controller und Zubehör teurer und es gibt noch eine Ankündigung.

Neue Ära der 90 Euro-Spiele ist da

Microsoft folgt Nintendo und wird einige Spiele der Xbox Studios auf 80 Dollar in diesem Jahr anheben, Mario Kart World war also wie erwartet nur der Anfang und wir bewegen uns auf die Ära der Blockbuster-Spiele für 90 Euro zu. Es würde mich nicht wundern, wenn Sony hier bald folgt und wir ab 2026 über 100 Euro reden.

Doch während sind Nintendo oder Sony sowas erlauben können, sieht das bei der Xbox komplett anders aus. Die Nachfrage sinkt seit Jahren und höhere Preise, vor allem für das Basismodell (Series S) werden da nur ein weiterer Sargnagel sein.

Die Frage ist nur, ob die Preise auch im Einzelhandel ankommen, denn die größere Xbox Series S mit 1 TB kostet derzeit 350 Euro und ich glaube nicht, dass man da die Version mit 512 GB anbieten kann. Das wird am Ende sicher niemand kaufen.

Ich vermute also, dass die großen Unternehmen das Geld nicht über die Hardware reinholen wollen, da ist eine höhere UVP eher Formsache, entscheidend sind die höheren Preise für Spiele. Und ich wette, dass der Xbox Game Pass in diesem Jahr auch noch ein Stück teurer wird, denn darauf liegt ja schon lange der große Fokus.

