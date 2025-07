The Big Bang Theory: Neues Spin-off geht den nächsten Schritt

Nach dem Ende von Big Bang Theory und dem ersten Spin-off (Young Sheldon) wird es bald eine neue Serie geben, denn Chuck Lorre scheint in die finale Planung zu gehen. Drei bekannte Schauspieler stehen für die neue Serie derzeit im Fokus.

Warner hat „Talent Deals“ mit Kevin Sussman (Stuart Bloom), Lauren Lapkus (Denise) und Brian Posehn (Bert Kibbler) abgeschlossen, diese müssen sich jetzt für eine Rolle bereithalten und dürften keine langfristigen Projekte annehmen.

Während das erste Spin-off also vor The Big Bang Theory spielte, so scheint man jetzt die Geschichte nach The Big Bang Theory erzählen zu wollen, jedenfalls von ein paar Charakteren. Ein weiteres Spin-off wurde übrigens schon vor Jahren von offizieller Seite bestätigt, aber bis heute gibt es keine Details zu dieser neuen Serie.

Mit diesen Details könnte man vermuten, dass der Comicbuchladen von Stuart im Fokus des Spin-offs steht und der zentrale Ort ist, an dem die Serie spielt. Kann ich mir durchaus vorstellen, wobei es natürlich noch weitere Charaktere benötigt.

