The Boys und Gen V: Man sollte beide Serien bei Amazon Prime Video schauen

Ihr seid Fans von The Boys und freut euch schon auf Staffel 4, die 2024 kommt? Ihr seid euch aber noch nicht sicher, ob ihr den Ableger Gen V schauen sollt? Muss man nicht, wird aber zwingend empfohlen, denn die Serien hängen zusammen.

Die vierte Staffel von The Boys steigt etwa einen Monat nach den Ereignissen von Gen V ein und das Finale von The Boys soll die Einleitung für die zweite Staffel von Gen V sein. Amazon baut also ein The Boys-Universum rund um die Hauptserie auf.

So eine Strategie kennt man von anderen Marken und ich wollte mir zwar Gen V sowieso noch anschauen, aber dieser „Universe-Ansatz“, bei dem man alle Inhalte verknüpft, wird etwas viel. Disney hat aber mit dem Marvel Cinematic Universe gezeigt, dass sowas extrem lukrativ ist und Amazon hat sich das hier abgeschaut.

Ihr könnt Gen V exklusiv bei Amazon Prime Video schauen und falls ihr noch kein Amazon Prime Video habt, dann könnt ihr das auch 30 Tage kostenlos nutzen.

