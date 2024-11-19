The Game Awards 2024: Diese Entscheidung sorgt für viel Kritik

Seit gestern sind die Nominierungen für die „The Game Awards 2024“ online und eine Entscheidung hat sich bereits im Vorfeld angedeutet, denn man änderte die Regeln vor der Bekanntgabe. Ab sofort sind auch DLCs als Spiel des Jahres erlaubt.

Und mit „Shadow of the Erdtree“ folgte auch direkt das erste DLC, welches als Spiel des Jahres nominiert ist. Diese Entscheidung sorgt für sehr viel Kritik und in den Reaktionen auf die Show sieht man, dass sich die meisten Spieler hier einig sind.

Shadow of the Erdtree ist kein „Spiel“

Man kann über Spiele und Kategorien diskutieren, aber nicht darüber, denn wenn man es ganz genau nimmt, dann ist „Shadow of the Erdtree“ kein Spiel. Es ist eine Erweiterung für Elden Ring und genau genommen ist das ein Spiel. Dabei zweifelt auch keine die Qualität des DLCs an, aber es hätte nicht nominiert werden dürfen.

Stimme ich zu. Bei Remakes ist das anders, das sind eigenständige Spiele, die auch gerne mal ein paar Punkte neu angehen. Aber eine Erweiterung, die ein anderes Spiel voraussetzt, ist kein eigenes Spiel. Und somit auch kein Spiel des Jahres.

Kategorie für DLCs und Co. überfällig

Der Veranstaltung fehlt seit Jahren eine eigene Kategorie für solche Dinge, denn es gab schon oft sehr große und gute Erweiterungen, für mich war Phantom Liberty der Grund, womit Cyberpunk 2077 letztes Jahr zu einem der besten Spiele wurde.

Man könnte in Zukunft also eine Kategorie für sehr große Updates, DLCs und Co. einführen, denn Phantom Liberty und Shadow of the Erdtree hätten durchaus einen Preis verdient, aber nicht als „Spiel des Jahres“, sondern als „DLC des Jahres“.

Ich finde es grundsätzlich gut, dass man solche Inhalte mit in die Show bringen möchte, sie haben die Aufmerksamkeit verdient und sie können die Perspektive eines Spiels ändern, aber was würde hier gegen eine neue Kategorie sprechen?

