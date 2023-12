The Last of Us: Entwickler äußern sich zum Aus des Multiplayer-Spiels

Es ist offiziell: The Last of Us Fractions wurde eingestellt. Das war der vorläufige Titel für das Multiplayer-Spiel, welches aber laut Naughty Dog nicht mehr kommt.

Wir haben schon im Oktober gehört, dass es wohl keine Zukunft hat, denn Sony hat die Strategie für die große Welle an Multiplayer-Spielen überarbeitet und plant jetzt weniger Titel. The Last of Us Online ist damit Geschichte und hat keine Zukunft.

The Last of Us Online: Grund für das Aus

Naughty Dog liefert uns auch einen Grund: Man arbeitet seit The Last of Us 2 an diesem Spiel, hat aber in den letzten Jahren festgestellt, dass dieser Titel die ganze Zeit des Studios fressen würde, wenn man ihn veröffentlicht. Diese Kapazitäten hat man nicht und darunter würden langfristig andere Projekte der Entwickler leiden.

Es gab also eine Entscheidung zu treffen: Multiplayer oder Singleplayer. Und ich bin mehr als heilfroh, dass sich Naughty Dog für Singleplayer entschieden hat. Darauf liegt jetzt wieder der Fokus und ich freue mich auf das, was in Zukunft so kommt.

Haken wir es als Fehler von Sony ab und hoffen wir (die keine Fans von Multiplayer-Spielen sind), dass wir dann auch bald wieder echte Kracher auf dem Level von The Last of Us und Uncharted von Naughty Dog bekommen. In meinen Augen ist es mit das beste PlayStation Studio von Sony und dieser Titel hat dem Studio geschadet.

Beim Hochfahren der Produktion wurde uns das enorme Ausmaß unserer Ambitionen klar. Um The Last of Us Online zu veröffentlichen und zu unterstützen, müssten wir all unsere Studio-Ressourcen in die Unterstützung von Post-Launch-Inhalten für die kommenden Jahre stecken, was die Entwicklung zukünftiger Singleplayer-Spiele stark beeinträchtigen würde. Wir hatten also zwei Wege vor uns: ein reines Live-Service-Spielestudio zu werden oder uns weiterhin auf erzählerische Einzelspieler-Spiele zu konzentrieren, die das Erbe von Naughty Dog ausmachen.

