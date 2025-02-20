Unterhaltung

The Last of Us: HBO nennt Datum für Staffel 2

Es ist seit einigen Wochen bekannt, dass die zweite Staffel von The Last Of Us im Frühjahr startet und jetzt hat HBO das finale Datum genannt. Am 13. April geht es los, diese Staffel endet also am 25. Mai, da es dieses Mal nur sieben Folgen gibt.

Die ersten fünf Episoden wurden von Craig Mazin geschrieben, an den letzten zwei Episoden war auch Halley Gross und Neil Druckmann persönlich beteiligt. Staffel 1 erzählte die Geschichte von The Last of Us Part 1 und Staffel 2 wird die Geschichte von The Last of Us Part 2 erzählen, aber mit neuen Details und nicht komplett.

Es ist schon jetzt bekannt, dass das exklusive PlayStation-Spiel von Sony nicht in einer Staffel abgehandelt wird, das teilt man mindestens auf zwei Staffeln auf, die dritte Staffel ist also sicher. Und auch danach dürfte es weitergehen, denn Naughty Dog arbeitet an Part 3 und daher ist hier mit fünf bis sechs Staffeln zu rechnen.

In Deutschland ist The Last of Us exklusiv bei Sky bzw. WOW zu sehen, da geht es dann zeitgleich los. Ab 2026 kommt Max, der Streamingdienst von Warner (also auch HBO) nach Deutschland, aber es ist unklar, ob man alle Serien dort zeigt.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Habt ihr Infos wann es due Blu-ray zu kaufen geben wird?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Philipp ⇡

      Nein, sowas verfolge ich aber ehrlich gesagt nicht. Der Ablauf dürfte aber wie bei S1 sein.

      Antworten

