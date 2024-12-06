Sky, Amazon oder Max: Wer zeigt die HBO-Serien ab 2026?

Der Deal zwischen Warner und Sky soll in etwa einem Jahr auslaufen und vor ein paar Wochen wurde offiziell bestätigt, dass Max, die eigentliche Heimat von HBO, ab 2026 nach Deutschland kommt. Dann doch sicher mit allen HBO-Serien? Oder?

Das ist noch nicht sicher, so JB Perrette von Warner, das Geschäftsmodell von Sky ist in Deutschland, Italien und Großbritannien komplexer. Die Inhalte von HBO sind seit Jahren bei anderen Diensten verteilt und sind „kritisch“ für deren Zuschauer.

HBO-Inhalte in Zukunft bei Diensten verteilt?

Dienste wie Sky haben viele Nutzer, so JB Perrette, für Warner ist es daher nicht sicher, dass man den „alten“ Ansatz verfolgt und mit dem Markteinstieg alle Inhalte zurückholt. Es gäbe „kollaborative Wege“, um hier weiter zusammenzuarbeiten.

Doch nicht nur Sky könnte ein Partner bleiben, es gibt „viele tolle Alternativen“ und auch Amazon sei für Warner ein möglicher Partner. Die Zeit wird zeigen, welchen Weg man geht, so JB Perrette laut Deadline, die HBO-Verhandlungen laufen noch.

Bei Warner hat man sicher auch von Disney gelernt, die am Anfang alles zu Disney+ holten und mittlerweile wieder offen für Lizenzen und Partnerschaften sind. Für Sky wäre das eine gute Nachricht, auch wenn es ab 2026 sicher deutlich teurer wird.

Mit Max in Deutschland und weiteren Interessenten wie Amazon steigen sicher auch die Preise für Serien rund um Game of Thrones und andere HBO-Inhalte, die von Kritikern und Zuschauern gelobt werden. Sie locken immerhin Zuschauer an.

Max ohne HBO wäre gar nicht so attraktiv

Das klingt für mich so, als ob Max nicht die exklusive Heimat für HBO bei uns in Deutschland sein wird und man die Inhalte verstreut bei Max, Sky (WOW) und am Ende vielleicht auch Amazon sehen wird. Was ich persönlich gar nicht begrüße.

Ich kann zwar Warner verstehen, da lockt viel Geld von möglichen Partnern, aber falls zu viele Highlights bei Max fehlen, dann riskiert man auch neue Nutzer. Max ohne HBO ist nämlich gar nicht mal so attraktiv, aber das weiß Warner sicher auch.