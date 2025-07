The Last of Us Part 1: PS5-Blockbuster landet bei PlayStation Plus

The last of Us ist für mich eines der besten Spiele aller Zeiten, dabei habe ich die Reihe erst mit Part 2 kennengelernt. Letztes Jahr erschien dann das Remake von The Last of Us, welches „Part 1“ heißt und speziell für die PS5 entwickelt wurde.

Für mich das beste Spiel von 2023 und passend zum heutigen The Last of Us Day landet die PS5-Version im Abo von PlayStation Plus (Extra und Premium). Falls ihr also das Abo nutzt und bisher einen Bogen um das Spiel gemacht habt, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Neben dem Hauptspiel gibt es auch noch neue Inhalte.

