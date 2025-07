The Last of Us Part 2: Blockbuster jetzt auf dem PC verfügbar

The Last of Us gehört für mich, vor allem die Kombination aus Part 1 und Part 2, zu den besten Spielen aller Zeiten. Und ich weiß, dass der zweite Teil aufgrund einer schwierigen Entscheidung am Anfang kritisiert wird, ich fand diese aber sehr mutig.

Zum Spiel selbst wurde viel gesagt und geschrieben, The Last of Us Part 2 hat viele Preise eingeheimst, war damals Spiel des Jahres, und jetzt könnt ihr es auch als Remastered-Version, die es schon länger für die PS5 gibt, auf dem PC zocken.

Damit könnt ihr euch ein paar Tage vor dem Start der neuen Staffel bei HBO also mit Spoilern versehen, denn diese beginnt mit Part 2. Mit 50 Euro seid ihr dabei, das Spiel gibt es wahlweise bei Steam oder im Epic Games Store. Tolles Spiel, klare Empfehlung von meiner Seite. No Return ist hier übrigens auch mit von der Partie.

Dabei handelt es sich um einen neuen Roguelike-Überlebensmodus, der durchaus gut gemacht ist. Ich muss aber gestehen, dass ich diesen zwar damals eine Weile auf der PS5 gespielt habe, doch es fehlt etwas, um einen langfristig zu begeistern.

Naughty Dog hatte einst ein Multiplayer-Spiel rund um The Last of Us geplant, das war vermutlich eine grobe Idee, die man noch finalisiert und in das Spiel gepackt hat. Doch es ist nicht die Stärke von TLOU Part 2, das ist definitiv die Geschichte.

-->