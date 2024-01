The Last of Us Part 2: Neuauflage des PS4-Blockbusters startet auf der PS5

The Last of Us gehört zu meinen Lieblingsspielen und Part 2 ist für mich eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Dementsprechend war ich auch auf die neue Remastered-Version gespannt, die ich vorab testen durfte und vorgestellt habe.

Ab sofort ist diese für 49,99 Euro erhältlich und kann im PlayStation Store (digital) oder bei Amazon (physisch) bestellt werden. Falls ihr das Spiel noch nie gespielt habt, dann empfehle ich vorher noch Part 1 als PS5-Version, dieser kostet mehr.

In Kombination bekommt man aber ein Meisterwerk von Naughty Dog für die PS5 und ich bete, dass es das jetzt mit Remakes und Remastered-Versionen bei den Entwicklern war und wir 2024 einen neuen Blockbuster von Naughty Dog sehen.

