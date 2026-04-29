Amazon Prime Video: Staffel 7 von LOL hat einen Trailer

Last One Laughing, oder auch kurz LOL, ist eines der erfolgreichsten Formate von Amazon Prime Video und obwohl ich das Konzept am Anfang sehr gut fand, so wurde es mit der Zeit langweiliger – was doch auch an einigen Teilnehmern lag.

In diesem Jahr, mit der 7. Staffel, die am 14. Mai startet, klingt es wieder besser und es soll ja auch noch eine Überraschung bei den Kandidaten geben. Diese verrät Amazon aber erst zum Start, im ersten Trailer ist die Person noch nicht zu sehen:

Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Carolin Kebekus, Elton, Max Giermann, Michelle Hunziker, Olaf Schubert, Martina Hill, Barbara Schöneberger, Torsten Sträter und Tedros „Teddy“ Teclebrhan. Und die10. Person ist geheim.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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