The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom: Update 1.0.1 veröffentlicht

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist letzte Woche das neueste Spiel der langjährigen Serie offiziell in den Handel gekommen und die ersten Reviews sind durchweg positiv. Allerdings gibt es hier und da auch Kritik an der Framerate und der Performance des Spiels, so dass in diesem Zusammenhang auch der Ruf nach einer Nintendo Switch 2 immer lauter wird.

Es sieht nicht so aus, als würde das jetzt veröffentlichte Update mit der Versionsnummer 1.0.1 die Probleme beheben. Nintendo hält sich nämlich in den Release Notes eher bedeckt und spricht von „einigen Problemen, die behoben wurden, um das Spielerlebnis zu verbessern“. Genauere Informationen gibt es nicht.

Latest update: Ver. 1.0.1 (Released September 25, 2024) General Several issues have been addressed to improve the gameplay experience.

