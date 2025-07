Threads hat ein Problem und Meta kennt es

Mit Threads möchte Meta langfristig eine Alternative zu X bzw. ehemals Twitter auf die Beine stellen und nutzt dafür Instagram als Marke. Das läuft bisher auch ganz gut, was aber natürlich so geplant ist, immerhin soll Geld in die Kassen kommen.

Threads: Algorithmus wird „ausgenutzt“

Doch Threads kämpft mit einem Problem, wie man es bei quasi jedem anderen „Social Network“ findet, denn der Algorithmus wird ausgenutzt. Kommentare sind wichtig, wenn man vorgeschlagen werden möchte, also wird das hier ausgenutzt.

Adam Mosseri, der für Threads bei Meta verantwortlich ist, hat bestätigt, dass man das Problem von Beiträgen, die einfach nur sinnlos Reichweite bekommen sollen, kennt und „unter Kontrolle bekommen möchte“. Doch das ist gar nicht so leicht.

Es geht eigentlich nur, wenn man den Algorithmus anpasst, aber wenn Beiträge viele Kommentare haben, ob sinnlos oder nicht, spiegelt das nicht das Interesse der Nutzer wider? Und mit so einer Entwicklung ist Threads außerdem nicht alleine.

Bei Facebook erreicht man besonders viele Menschen, wenn man eine radikale Aussage trifft, bei YouTube muss man sein Gesicht mit einem gewissen Ausdruck in das Thumbnail packen, dieses „Problem“ ist jetzt kein Problem der Plattformen.

Threads: Echte „Qualität“ kaum möglich

Nutzer klicken das an, was sie interessiert, wir kennen das ja auch, eine Headline darf nicht zu viele Details verraten, sonst klickt keiner auf den Beitrag. Threads will zwar eine „gute und hochwertige Diskussionskultur“, aber das ist kaum möglich.

Instagram selbst ist da auch ein Paradebeispiel, mit etwas nackter Haut oder einem lustigen Reel erreicht man die Menschen. Würde Meta den Fokus wirklich knallhart auf „Qualität“ (die ja auch subjektiv ist) legen, würde man weniger Views riskieren.

Ich glaube Adam Mosseri durchaus, dass man bei Threads gerne etwas weniger „Engagement-Baiting“ hätte, aber bisher habe ich noch kein soziales Netzwerk auf der Welt gesehen, was das ernsthaft angeht, denn eins ist wichtiger: Werbung.

Diese gibt es bei Threads noch nicht, aber sie kommt bald.

