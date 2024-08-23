Threads bereitet sich auf Werbung in der App vor

Es sieht so aus, als ob Threads so langsam eine Anzahl an Nutzer erreicht hat, die Meta für den Schritt zu Werbung ausreicht. Auf Nachfrage von TechCrunch hat man zwar betont, dass es keinen „unmittelbaren Zeitplan“ für Werbung bei Threads gibt, aber eine aktuelle Entdeckung in der App selbst deutet auf das Gegenteil hin.

Die Entwickler arbeiten im Hintergrund bereits aktiv an Werbung in Threads und Alessandro Paluzzi konnte auch schon darstellen, wie so eine Werbung aussieht.

And here is how sponsored posts will appear on #Threads, with a "Sponsored" label next to the username. pic.twitter.com/agI6Ad7h3q — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2024

Der Schritt zu Werbung ist bei einer Plattform von Meta nur eine Frage der Zeit und die anderen Apps haben in der Vergangenheit gezeigt, dass man damit nicht geizt. Vor allem Instagram selbst ist eine Vorzeige-App, wenn es um viel Werbung geht.

Doch Threads ist mit seinen 200 Millionen aktiven Nutzern auch noch ein gutes Stück von Instagram oder Facebook selbst entfernt, es ist also keine Eile geboten. Mark Zuckerberg hat die Alternative für Twitter aber nicht aus Nächstenliebe ins Leben gerufen, es war von Anfang an klar, dass das eine neue Einnahmequelle ist.

Ich bin mal gespannt, wie sehr Meta das bei Threads ausreizt, denn bei Instagram ist das mit der Werbung schon sehr viel. Meine Vermutung ist, dass es wie immer ganz langsam los geht und man dann nach und nach mehr Werbung implementiert.